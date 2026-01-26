Uno Entre Rios | Ovación | Guido Rodríguez

Guido Rodríguez fue presentado en Valencia

El campeón del mundo es nuevo jugador del conjunto Ché. "Lo que no va a faltar es trabajo y exigencia a mí mismo”, dijo Guido Rodríguez.

26 de enero 2026 · 17:27hs
Será el segundo club de Guido Rodríguez en España. Antes había jugado en Betis.

El mediocampista Guido Rodríguez, campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina, fue presentado como nuevo refuerzo de Valencia de España, tras desvincularse de West Ham de la Premier League. El ex-River Plate apenas jugó seis de los 23 partidos que lleva la liga inglesa ya que casi no era considerado por el entrenador portugués Nuno Espírito Santos.

Ergo, aceptó al instante la oferta del conjunto Ché y firmó contrato hasta junio de 2026. Según el diario Marca, la operación se realizó por un “monto bajo”.

Tras ser presentado de manera oficial, explicó: “Creo que sobran las palabras, es un club muy grande que consiguió muchas cosas. Estuvimos todos presionando desde su lugar y lo importante es que hoy estoy acá. Lo que no va a faltar es trabajo y exigencia a mí mismo”.

Los Pericos, entrenados por el español Carlos Corberán, marchan decimocuartos en La Liga con 23 puntos en 21 partidos, producto de cinco victorias, ocho empates y ocho derrotas. De momento, tienen apenas dos unidades más que Getafe, último conjunto en zona de descenso, aunque Mallorca, Rayo Vallecano y Alavés están entre ambos. El próximo domingo recibirán a Real Betis.

Valencia, un club emparentado con los futbolistas argentinos

Previamente, Valencia fue la casa de cracks argentinos como Mario Alberto Kempes, ganador del Mundial 1978, Ariel Ortega, Roberto Ayala, Pablo Aimar, Fernando Gago y Rodrigo De Paul. Además, será compañero de Lucas Beltrán, delantero córdobes que llegó al equipo español en septiembre de 2025.

Rodriguez debutó con el Millonario el 9 de octubre del 2014 ante Rosario Central por la Copa Argentina. En total, disputó 18 partidos y ganó la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015. Luego, vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Tijuana, América de México y Real Betis, de España.

Guido Rodríguez Valencia West Ham Qatar 2022
La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

