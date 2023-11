Graves incidentes y un joven apuñalado en el club Don Bosco

Embed

Al lugar llegó el servicio de emergencia 107 para retirar a la persona que fue herida de arma blanca.

Algunos padres de los jugadores se acercaron al lugar para retirar a sus hijos, aunque no pudieron hacerlo por varios minutos por la intervención de la Policía. Incluso se habló de que hubo otros heridos.

Por otra parte, desde el club Don Bosco indicaron que "se estaba desarrollando un torneo de fútbol infanto juvenil y dos jóvenes con aparentemente un problema de vieja data se encontraron en el club y uno de 14 años 'cortó' al otro de 16. Me acaba de informar la Policía que no es de gravedad el corte y que el autor ya está detenido y fue enviado a minoridad. Pero no fue por problemas en el torneo". Esta fue la explicación que dio el presidente Salesiano, Yamil Ismail.

El inconveniente se dio en la tanda de penales del partido, cuando hubo una discusión dentro de la cancha que luego continuó en las tribunas, indicó Ismail en diálogo con UNO.