Gorosito: "Me gusta el pescado, la cumbia, la cerveza y soy negro"

Embed Pipo Gorosito en conferencia de prensa:



"Todos los que estamos en el fútbol sabemos lo que significa Colón"



"Colón tiene un estadio espectacular y muchísima gente que lo va a ver. Queremos que el hincha se sienta identificado con la entrega del equipo" pic.twitter.com/tPQaKm5TvW — Club Atlético Colón (@ColonOficial) February 23, 2023

"Hace mucho que estaba la posibilidad de venir. En su momento me llamaron pero yo estaba comprometido y no pudo ser. Nos encuentra en un momento pleno como cuerpo técnico", afirmó, para luego delinear los principios de su filosofía aplicados al Sabalero: "La prioridad es jugar bien. Me gusta que se juegue bien a la pelota, no ganar de cualquier forma".