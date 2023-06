Gonzalo Montiel declaró sorpresivamente ante la Justicia

Eso finalmente sucedió en marzo de este año cuando Carolina B. se presentó otra vez en la Justicia para decir que el regreso de Montiel a la Argentina para el partido celebratorio por la obtención del Mundial le había reactivado los recuerdos. Allí hizo la ratificación judicial donde Montiel nuevamente no es nombrado como autor hecho, pero si como presuntamente la última persona que vio a la víctima antes que ésta se desmaye. Allí, siempre según la ampliación de la denuncia fechada el 31 de marzo pasado, probó dos tragos y comenzó a sentirse mareada. Por eso fue al baño, donde se descompuso y le pidió ayuda al jugador quién presuntamente acudió. “Esa fue la última imagen que tuve, la de Gonzalo entrando, porque después me desmayé. Cuando me desperté, unas cinco horas más tarde, estaba tirada en la entrada de la casa con hematomas, llena de barro, con toda la ropa desacomodada y con la hermana de Gonzalo gritándome ‘no te metas con mi hermano, no lo nombres, porque te voy a matar’. Ahí me subieron a un auto con otras dos chicas y me dejaron en mi casa. Cuando me levanto me dolía todo, me mensajee con Gonzalo y me dijo ‘estuviste con alguien’. Cuando le pido explicaciones me deja de contestar y ahí me aparece un WhatsApp de alguien que decía ser su madre, Marisa, que me escribe ‘te violaron, mamita, ponete óvulos’. Ahí me fui corriendo al hospital y me hicieron el protocolo de abuso sexual”.

En la denuncia no implicó a Montiel en la agresión sexual aunque sí afirmó que eso se produjo en el marco de aquella fiesta y que el hecho habría sido encubierto por el resto de los participantes supuestamente para que el nombre del actual futbolista del Sevilla no quedara asociado a un hecho de tamaña naturaleza.