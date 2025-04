Gimnasia de Concepción del Uruguay fue goleado en Chivilcoy

Independiente de Chivilcoy goleó 3 a 0 a Gimnasia de Concepción del Uruguay por la cuarta fecha de la Zona 3 del Federal A. Los goles fueron de Alan Sosa y el ex Lobo Martín Schlotthauer en la primera parte y de Leonel Aquino en el arranque del segundo tiempo.

El resultado no deja margen para la discusión, más allá que la ventaja no se haya visto en el trámite del juego, señala el sitio 03442. Los tres tantos del Rojo de Chivilcoy fueron premio a su contundencia y a la buena pegada de varios de sus jugadores. El primero de Sosa fue de tiro libre, el segundo del ex Gimnasia sacando ventaja del juego áreo y el tercero fue todo sorpresa cuando se jugaba un minuto del segundo tiempo. Asunto liquidado. el Lobo careció de peso arriba, acaso su mayor déficit, el que sufrirá en este torneo.