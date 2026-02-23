Gianluca Prestianni fue suspendido provisoriamente por la UEFA

El caso que sacudió a la Champions League sumó un capítulo clave. La UEFA resolvió suspender de manera provisional a Gianluca Prestianni, futbolista argentino de Benfica, tras la denuncia por racismo realizada por Vinícius Júnior en el partido ante Real Madrid.

La sanción le impedirá disputar el duelo de vuelta por los 16avos de final pactado para este miércoles 25 de febrero, mientras continúa la investigación disciplinaria.

Según informó oficialmente el organismo europeo, el Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) tomó la decisión luego de recibir un informe preliminar del Inspector de Ética y Disciplina designado para analizar lo ocurrido el pasado 17 de febrero de 2026, en el playoff de la Champions League disputado en el estadio Da Luz.

La medida se fundamenta en una presunta violación “prima facie” del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, que contempla sanciones por comportamientos discriminatorios. La suspensión es preventiva y no implica un fallo definitivo: la UEFA aclaró que la resolución final llegará una vez concluida la investigación y evaluadas todas las pruebas.

La acusación a Gianluca Prestianni

El episodio se produjo tras el gol de Vinicius para el Real Madrid, cuando el brasileño denunció ante el árbitro haber recibido un insulto racista por parte de Prestianni. Según la acusación, el argentino le habría dicho “mono”, algo que el propio jugador negó. El elenco luso también salió en su defensa y difundió un video para sostener que los futbolistas del Madrid se encontraban lejos de la escena y no podían haber escuchado el intercambio.