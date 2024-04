Germán Todino logró la victoria en Rosario

Luego del relanzamiento, Todino se mantuvo en la punta hasta el final, donde con gran ritmo y muchas maniobras defensivas pudo aguantar la gran presión de Barrio. Por detrás de ellos, Leonel Pernía y Domenech lucharon por el último escalón del podio, donde el piloto de Pergamino ganó la pulseada.

“Fue un carrerón, manejé muy bien, me voy feliz a mi casa porque no se me estaba dando en el TN. Felicito a Jorgito porque hicimos una linda carrera. Me la jugué en la largada por afuera, él me respetó y me salió”, manifestó Todino en Campeones.

1 Germán Todino

2 Jorgito Barrio

3 Alfonso Domenech@latinled #TNenRosario



— Turismo Nacional (@prensatn) April 21, 2024

Por detrás del terceto de punta finalizaron: L. Pernía, Castellano, Larrauri, Teti, Franetovich, Chapur y Gómez completaron los 10 de adelante. El de Gualeguaychú, Franco Riva finalizó 18° y el crespense Joel Gassmann terminó 25°.

En Clase 2, Pablo Ortega ganó la competencia final y fue escoltado en el podio por Alejo Borgiani y Alejo Cravero. Ortega largó desde la posición de privilegio y durante toda la carrera pudo aguantar la presión de sus rivales. Thiago Martínez, el líder del campeonato, llegó a luchar por la punta de la carrera, pero sufrió un abandono durante la novena vuelta por problemas de transmisión.

La carrera se vio neutralizada en la vuelta 9, por un fuerte accidente de Iñaki Beitia. El relanzamiento se dio durante el decimotercer giro, donde Ortega mantuvo la punta hasta el final y fue el primero en ver la bandera a cuadros.

Por detrás del terceto de punta finalizaron: Sala, Antolín, Lepphaile, Eluchans, Bestani, Pastori y Pace cerraron los 10 de adelante. El de Gualeguaychú, Marco Veronesi llegó 18° y los concordienses Matías Chas y Gabriel Scordia llegaron 27° y 31°, respectivamente.

El Turismo Nacional volverá a la acción el 12 de mayo, en el Autódromo de Termas de Río Hondo.