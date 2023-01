GeoFut no se toma descanso en verano

Grupo de Entrenamiento orientado al fútbol (GeoFut) es un proyecto que nació en 2019 de la mano del profesor Jorge Falcón. La propuesta está orientada a quienes participan cada fin de semana en las diferentes Ligas Independiente de Paraná. También asisten futbolistas que no forman parte de un plantel profesional o federado. Quienes son amantes del balompié, pero no forman parte de una estructura rentada o amateur, también se suman a esta iniciativa.

Esta propuesta no se tomó descanso en los primeros días del año. Planificó una pretemporada que los asistentes lleguen en las mejores condiciones físicas a los diferentes campeonatos de los que compiten. La planificación inicial incluye dos entrenamientos semanales.

“El martes 3 arrancamos. Le dimos un día más a los alumnos para que se recuperen de la fiesta de fin de año. Quienes compiten en las Ligas Libres e Independiente quieren prepararse de la mejor manera. Estamos trabajando para que puedan disfrutar de los sábados de fútbol”, explicó Jorge Falcón, en diálogo con La Mañana de La Red.

“GeoFut no detuvo su marcha en todo el 2022. En diciembre continuamos entrenando. Si bien muchos alumnos lo encararon de manera más light por las despedidas de año y las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, remarcó el profe.

GeoFut staff.jpg Pablo Comas, Jorge Falcón y Lucio Rodríguez, integrante del staff de GeoFut

“Durante el año orientamos los entrenamientos al fútbol en cancha con trabajos con pelota. En enero planteamos rutinas diferentes. Planificamos los ejercicios con cargas generales, trabajos en arena, de fuerza, trabajos aeróbicos para que tengan una base para el comienzo de las ligas. Los entrenamientos lo estamos llevando adelante de 20 a 22 en el camping Ceberpa. En las próximas semanas nos trasladaremos a la costanera y al balneario Thompson”, detalló.

La mayoría de los asistentes se sumaron a esta iniciativa para llegar, cada fin de semana, con la mejor puesta a punto desde el aspecto físico. Otros optaron por esta propuesta como una alternativa para realizar una rutina de trabajos físicos.

“Muchos de los que asisten no juegan al fútbol. Otros no jugaban cuando comenzaron, pero después se sumaron al equipo de un compañero de clases. Y otros lo eligen por salud y porqué no les gusta asistir a los gimnasios. Eligen esta propuesta porque se hace más entretenido trabajar con pelota y lo pueden disfrutar más”, especificó.

Atender las demandas de los asistentes es una de las características del equipo técnico de GeoFut. “Trabajamos con encuesta tratando de satisfacer sus necesidadesporque el entrenamiento es para ellos. Los alumnos son parte de la planificación. Durante el año entrenamos en el complejo Belgrano Soccer y en Ceberpa. Y el año pasado, por pedido de muchos alumnos, iniciamos una escuela de fútbol en el colegio Don Bosco para los hijos de los asistentes. De a poco vamos armando una estructura”, subrayó.

El balón es el gran protagonista en este espacio. “El que llega a la práctica, quiere fútbol”, reconoció Falcón. “Lo damos como premio al final de cada entrenamiento. Pero apuntamos a trabajos específicos en espacios reducidos. Tratamos de evitar al fútbol porqué lo hacen otro día con sus compañeros”, aclaró.

En este sentido, la consigna ideada por los profesores está enfocada a distintas situaciones que los atletas deben resolver. “Planteamos situaciones a uno o dos toques, jugar pasando la mitad de la cancha, ubicar arcos en distintos sectores. Hay momentos donde ubicamos entre cuatro y seis arcos”, enumeró Falcón.

Desde su nacimiento GeoFut creció en popularidad. Esto genera satisfacción en el staff técnico. La evolución de los alumnos es el premio mayor. “Nos llega de satisfacción que un alumno identifique su evolución y lo disfrute. Que no sienta las cargas físicas, que el día siguiente al partido pueda caminar sin dolores. Ellos fueron adquiriendo hábitos como la entrada en calor o la elongación. Todo esto da mayor satisfacción. Que perduren durante muchos años con estos hábitos”, concluyó.