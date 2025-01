Gastón Revol, sobre su arribo a Dogos XV: "Siempre me gustaron este tipo de desafíos"

Con Gastón Revol, Dogos XV anunció su plantel para el Súper Rugby Américas

Ahora empieza un nuevo desafío para Verde, ya que se suma a Dogos XV, último campeón y defensor de la corona en el Súper Rugby Américas. La franquicia de Córdoba se consagró en el certamen por primera vez en 2024 (luego del subcampeonato en 2023), convirtiéndose así, en el primer campeón argentino.

Debido a esto, UNO dialogó con Gastón sobre esta nueva experiencia que le suma a su extensa trayectoria profesional y el mismo se mostró con muchas ganas de encarar este nuevo proyecto de la mejor manera, demostrando así, que todavía tiene mucho para ofrecerle al rugby argentino.

—Más allá de ser un torneo relativamente nuevo, se ha convertido en uno de los más importantes de América, ¿por qué decidiste participar?

—Tomé la decisión de participar, porque vi que era una experiencia diferente a todo lo que estuve viviendo hasta ahora. Me dieron muchas ganas de probar algo distinto y siento que puedo seguir aprendiendo. Estoy con mucho entusiasmo y quiero disfrutarlo.

—Te sumaste al último campeón, ¿será una presión extra tener que defender la corona?

—No es una presión extra. Pero entiendo que para el equipo es una responsabilidad más. Saber que cuando estás en la cima, todos te van a querer ganar, te juegan distinto y te hacen las cosas más difícil. Así que va a ser un condimento importante. Pero para todo el equipo y eso hace que el desafío sea aún más interesante.

—Sos un jugador con una larga trayectoria, ¿desde dónde vas a aportar para que el equipo logre su mejor funcionamiento?

—Tengo mucho para aportar desde lo humano, la experiencia y todo lo que viví con el seven. Pero bueno, con el correr del tiempo iré viendo desde donde puedo sumar más y por supuesto, trataré de hacer lo mejor para serle útil al equipo.

—¿Necesitabas comenzar un nuevo año con un desafío de este estilo?

—Así como necesitarlo, no. Pero siempre me gustaron este tipo de desafíos y los vengo asumiendo con el seven desde hace años. Como decía anteriormente, esto es algo distinto y disfruto ponerme este tipo de desafíos, sobre todo, cuando vengo siendo uno de los jugadores más grandes de los planteles que fui integrando. Trato de aportar desde ese lugar y demostrar o demostrarme que todavía me queda un poco de nafta.

—A pesar de tu retiro de Los Pumas 7, te has mantenido activo y en un gran nivel, ¿se puede soñar con verte dentro de una cancha algunos años más?

—Lo dudo. Pero nunca se sabe. Dependerá de la energía y ganas de seguir que tenga, porque más allá de que lo haga de forma amateur o profesional, es un deporte muy exigente en cuanto a horarios y tiempos. Además, con una familia, se hace más complicado. Iré viendo, aunque no creo que pase de este año.

Un torneo renovado

El Súper Rugby Américas se disputará a partir del viernes 14 de febrero, con el inicio de la etapa regular y luego tendrá una instancia de semifinales para acceder a la gran final, que se desarrollará el viernes 13 de junio. El campeón defensor, Dogos XV, viajará a Montevideo para enfrentar a Peñarol Rugby en el comienzo del torneo, mientras que, Tarucas debutará al día siguiente recibiendo a Cobras Brasil Rugby en Tucumán. La primera fecha se completará ese mismo sábado 15 de febrero en Asunción con el choque entre Yacaré XV y Selknam de Chile.

La repetición de la final del año pasado se dará en la segunda fecha, cuando Dogos XV, reciba a Pampas. La revancha será en Buenos Aires en la octava fecha. Seguramente, al clásico argentino se le agregará un nuevo rival con el desembarco de Tarucas, que recibirá a Pampas en la cuarta fecha y la revancha en Buenos Aires será en la novena fecha. El conjunto tucumano viajará a Córdoba para enfrentar por primera vez a Dogos XV en la sexta fecha, recibiéndolos en la fecha 12.

Cada equipo tendrá una fecha libre por ronda y el torneo tendrá dos fechas libres generales, priorizando así, el bienestar de los jugadores. No habrá partidos los fines de semana del viernes 21 al domingo 23 de marzo y en Semana Santa, el fin de semana del viernes 18 al domingo 20 de abril.

Por primera vez en la historia de los torneos profesionales en la región, que data de 2020, habrá partidos en cuatro lunes, que se denominarán Súper Lunes, en una apuesta por descomprimir el fin de semana y generar una nueva y atractiva opción de rugby tanto en los estadios como en la cobertura televisiva. Dogos XV, Pampas, Peñarol Rugby y Tarucas jugarán en casa un lunes por la noche y los siete equipos jugarán al menos un Súper Lunes que serán en las fechas 7, 10, 11 y 12. De la misma manera, habrá partidos en domingo en tres fechas, la 5, 9 y 13.

Es importante remarcar que los cuatro mejores equipos ubicados finalizada la fecha 14 clasificarán a las semifinales, previstas para el viernes 6 y sábado 7 de junio, con la final reservada para los dos ganadores de las semifinales el viernes 13 del mismo mes.