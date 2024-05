Gastón Revol palpitó la Gran Final de Madrid

A 15 años del debut de Gastón Revol con la Albiceleste

Argentina compartirá el Grupo A junto con Australia, Francia y Gran Bretaña. El Grupo B estará conformado por Irlanda, Nueva Zelanda, Fiji y Sudáfrica. Cabe destacar que Los Pumas 7 irán por el título masculino (finalizaron primeros en la temporada regular), mientras que Las Yaguaretés buscarán su plaza para el SVNS 2025 en el femenino (terminaron segundas).

Para esta ocasión, el entrenador convocó a los mismos jugadores que viajaron a Singapur para la última etapa de la fase regular: Santiago Álvarez Fourcade, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Santiago Mare, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Facundo Pueyrredón, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade. Lamentablemente, el equipo no podrá contar con la presencia de Alejo Lavayén y Marcos Moneta, quienes se siguen recuperando de sus respectivas lesiones.

La palabra del referente

En la previa, Gastón le expresó sus sensaciones a UNO. A su vez, se refirió a la ausencia de dos jugadores claves. También, hizo hincapié en los Juegos Olímpicos de París, ya que la máxima cita olímpica se encuentra a la vuelta de la esquina. Por último y no menos importante, este no será un torneo más para el jugador de 37 años, ya que hace poco se cumplieron 15 años de su gran debut con la Albiceleste, lo que representa un gran sentido de pertenencia, liderazgo y vigencia.

—¿Cómo viene siendo la preparación durante estos días?

—Viene siendo como todo el año. Pero cuando se acercan las competencias, bajamos un poco la intensidad y empezamos a trabajar más en los detalles que hay que ir corrigiendo del torneo anterior para seguir creciendo y mejorando como equipo. Así que estamos en ese proceso para encarar Madrid de la mejor manera.

—Personalmente, ¿cómo te sentís para encarar este desafío?

—Disfrutándolo. Es lo que me propuse al principio de la temporada, tratar de disfrutar cada minuto y situación que me toque vivir dentro y fuera de la cancha. Quiero contribuir desde el lugar en el que crea que puedo ser fuerte. Respecto a la preparación, intento hacer los aportes que vaya creyendo convenientes para tratar de que el equipo siempre llegue lo más arriba posible.

—Frente a la ausencia de Alejo Lavayén y Marcos Moneta, ¿cómo se reestructuraron?

—Las ausencias de Lava (Alejo Lavayén) y Mone (Marcos Moneta) dolieron mucho. Lo de Alejo sucedió al principio de la temporada y fue muy triste lo que le tocó vivir, porque tuvo que dejar el equipo prematuramente. Sabemos que se está recuperando muy bien y va a volver de la mejor manera. Respecto a Marcos, fue mucho más reciente. Aunque pudimos encontrar el funcionamiento del equipo a pesar de eso. Por supuesto, con jugadores de características diferentes y que tienen otras fortalezas. Hubo que cambiar algunos detalles tácticos. Pero en general, el funcionamiento sigue siendo el mismo.

—París está a la vuelta de la esquina, ¿se hace inevitable pensar en dicho torneo o solamente tienen la cabeza puesta en Madrid?

—Sabemos que está muy cerca y siempre lo tuvimos presente. Sería mentirnos a nosotros mismos decir que ninguno piensa en eso. Pero creo que hemos hecho un muy buen trabajo, ir de torneo a torneo. Es lo que venimos haciendo durante todo el año y viene dando buenos resultados. La idea es poner el foco en el próximo fin de semana para cumplir con las metas que nos propusimos y seguir mejorando de cara a lo que va a ser el último objetivo, los Juegos Olímpicos de París.

—Ya pasaron 15 años de ese gran debut con la Albiceleste, ¿qué reflexión te permite?

—La verdad que es muchísimo tiempo. Ni yo, ni nadie se hubiera imaginado que podía estar tanto tiempo en un deporte tan exigente desde muchos punto de vista. Pero acá estamos, después de todos estos años. Principalmente, me toca agradecer y lo primero que se me viene a la cabeza es un agradecimiento al poder seguir acá, haciendo lo que más me gusta. Sobre todo, teniendo el privilegio de ser parte de este equipo, que tiene un presente increíble y ha logrado cosas muy importantes para el rugby argentino. Solamente palabras de agradecimiento para todas las personas que estuvieron cerca y me ayudaron a que pueda seguir dando todo por esta camiseta.

Fixture y horarios

El elenco nacional pondrá primera el viernes 31 ante Gran Bretaña, a partir de las 14.28. El sábado 1° de junio cerrará la fase de grupos frente a Francia (12.51) y Australia (16.17).

Las grandes ausencias de la lista

Alejo Lavayén y Marcos Moneta.jpeg Foto: Gentileza/Prensa UAR

Alejo Lavayén y Marcos Moneta no podrán ser de la partida en Madrid. Los jugadores se están recuperando de una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y fractura en el peroné de la pierna derecha, respectivamente.