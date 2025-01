Ganaron Independiente y San Lorenzo y empató Huracán con Estudiantes

Federico Vera quedó apuntado desde el inicio por su tanto en contra que ponía al local en ventaja: en el primer ataque de Talleres, Nahuel Bustos tiró un centro que terminó en los pies del lateral derecho, quien terminó convirtiendo en su afán de despejar la pelota, a los 3 minutos de la primera mitad. Pero parece que la fortuna no estuvo tampoco para los cordobeses. A los 17, Vera, en busca de su revancha, condujo el ataque del Rojo. Tiró un centro a la cabeza que terminó en la de Juan Rodríguez, que también la quiso sacar pero acabó por convertir un golazo en contra para el 1-1.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Alexander Medina no se quedó quieto. Apostó por el juego directo y rápido. Durmió y desconcertó en más de una ocasión a la defensa visitante para dejar mano a mano a sus atacantes: Matías Galarza pinchó la pelota para dejar a Nahuel Bustos frente a Rodrigo Rey, pero no le acertó a la pelota y la colgó en la tribuna. En cuestión de minutos, Galarza fue protagonista: quedó mano a mano, pero el remate quedó en manos del arquero del Rojo, a puro reflejo.

Independiente Talleres 1.jpg Independiente derrotó 3-2 a Talleres en Córdoba.

Cuando parecía que Talleres se iba a poner ventaja, Independiente sacó lo suyo de la galera. Con Felipe Loyola, Pablo Galdames y Gabriel Ávalos activos, la pelota quedó dentro del área y rebotó hacia atrás. Allí la encontró Adrián Sporle, que no dudó y le pegó de primer para clavar el 2-1 y darlo vuelta en el final de la primera mitad.

El segundo tiempo fue, en mayor parte, del equipo cordobés. Buen juego de Botta y Bustos, y del ingresado Federico Girotti. El juego vertical siguió siendo su recurso pero, a pesar de la dominación, la pelota no quería entrar y transformó a Rey en una de las figuras del encuentro. A falta de cinco minutos del final, otro de los ingresados encontró la igualdad: Valentín Depietri respondió bien a los rebotes en el área visitante y superó a dos del Rojo para que meta el segundo tanto de volea, que hizo explotar el Mario Alberto Kempes.

La T se recuperaba de la dura derrota ante San Lorenzo en el Bajo Flores. Sin embargo, Independiente le borró otra vez la sonrisa y lo dio vuelta una vez más, a los 46 del final. Un buen manejo de la pelota de Ignacio Maestro Puch encontró por el medio a Luciano Cabral que, no solo superó a dos rivales, sino también al arquero Guido Herrera. Amagó dos veces y la clavó para el 3-2 definitivo y victoria del Rojo. De esta manera, los de Vaccari quedan bien posicionados con dos victorias consecutivas, rumbo al cruce con Gimnasia. En contracara, Talleres volvió a caer y esperará por Godoy Cruz en Mendoza.

San Lorenzo cazó al Lobo en El Bosque

Después de sufrir en el arranque del partido, San Lorenzo se despertó en el segundo tiempo y, con goles de Andrés Vombergar y Emanuel Cecchini, venció por 2-0 a Gimnasia por la segunda fecha del Torneo Apertura 2025. Así, el equipo de Miguel Ángel Russo sumó su segunda victoria consecutiva en el certamen y profundizó la crisis del Lobo, que se fue silbado.

No comenzó de la mejor manera el partido para el conjunto de Boedo. Es que, a los 11 minutos, el Lobo avisó de la mano de un remate de Leandro Mamut que se fue por arriba del arco de Orlando Gill. Después, a los 19 minutos, Norberto Briasco conectó un centro bajo y su remate sacudió el travesaño, poniendo en aviso nuevamente a los visitantes.

A pesar de ese inicio auspicioso, lo cierto es que el partido entró en una meseta durante el resto de la primera mitad y gran parte del complemento. Los remates desviados de media distancia abundaban y la posesión intrascendente reinaba en el encuentro. No fue sino hasta los 28 minutos de la segunda mitad que, tras un centro de Elías Báez, Andrés Vombergar se tiró de palomita y venció al arquero Luis Ingolotti para marcar el 1-0.

San Lorenzo Gimnasia 1.jpg San Lorenzo fue más que Gimnasia y lo derrotó 2-0 en El Bosque.

Nueve minutos después, Emanuel Cecchini intentó una chilena dentro del área de Gimnasia, pero no pudo conectar con el balón. Sin embargo, la pelota dio en Vombergar, le volvió a quedar a Cecchini y, con un certero remate, el exjugador de Audax de Chile anotó su primer tanto desde su llegada al club en este mercado de pases.

Así, el 2-0 quedó estampado en el marcador, los silbidos e insultos comenzaron a bajar desde las tribunas y el grito de los fanáticos del conjunto local se hizo escuchar: "¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!".

Con el triunfo consumado, el Ciclón suma dos victorias en igual cantidad de encuentros y, a la espera del cierre de la fecha, por ahora comparte la cima con Rosario Central e Independiente. En tanto, el Lobo no levanta cabeza y no solo lleva dos derrotas y cinco goles en contra en el Apertura 2025, sino que además no logra sumar puntos desde lo que fue la victoria por 1-0 ante Atlético Tucumán en noviembre del año pasado, por la última Liga Profesional.

Empate aburrido en el Ducó

En el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Huracán fue superior pero no logró reflejarlo en el marcador e igualó 0-0 ante Estudiantes, por la segunda jornada de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025.

Las únicas emociones del encuentro fue que a los dirigidos por Frank Darío Kudelka, que aún no lograron sumar de a tres en el campeonato, le anularon un gol de Erik Ramírez por posición adelantada, mientras que los de Eduardo Domínguez que contaron con la presencia reforzada de Lucas Alario y Cristián Medina, jugaron con uno menos todo un tiempo por la expulsión de Gastón Benedetti.

Los hinchas que se encontraban en las gradas del soleado Palacio tuvieron que esperar 15 minutos para vivir la primera gran excitación del encuentro contra el Pincha con un gol de Erik Ramírez que fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada.

Sin embargo, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez no lograba asentarse en un campo que se destacó como uno de los mejores en el fútbol argentino en tiempos donde la AFA castiga a los clubes que no mantienen en buenas condiciones el escenario de acción. Un error no forzado en la salida de Matías Mansilla permitió al conjunto local tener una chance clara de abrir el marcador en los pies de Franco Watson, quien no logró definir con claridad y le dio al arquero de La Plata la oportunidad de redimirse de su error.

Estudiantes Huracán 1.jpg Estudiantes y Huracán igualaron 1-1 en el Tomás Adolfo Ducó.

La primera destacada de los visitantes llegó a través de Joaquín Tobio Burgos, quien con su conducción y enganche estuvo cerca de generar peligro, pero el remate que siguió no le hizo justicia a la jugada. Ya cerca del final del primer tiempo, Edwin Cetré estuvo a punto de romper el empate, pero el travesaño le negó el gol tras un exquisito tiro libre que solo le faltó concretar para ser perfecto. Y cuando parecía que todo se encaminaba al descanso sin más sobresaltos, el partido regaló una última emoción: Gastón Benedetti recibió la segunda amarilla por un topetazo en la nuca de Walter Mazzanti, siendo expulsado en el minuto 45.

En los primeros minutos de la segunda parte, se repitió el mismo patrón que había persistido durante el primer tiempo: con la superioridad númerica, Huracán acrecentó su superioridad futbolística sobre un Estudiantes que, con la entrada de Lucas Alario y el debut de Cristián Medina desde el banco de suplentes, consiguió recatar al menos un punto en condición de visitante con un jugador menos.

Con este resultado, el Globo de Parque Patricios permanece en la 8° posición de la LPF con 2 puntos, mientras que el Pincha continua en la 2° posición del torneo local con 4 unidades. En la próxima fecha, los dirigidos por Kudelka visitarán a Boca en La Bombonera (02/02), en tanto Estudiantes recibirá al difícil Racing en UNO (03/02).