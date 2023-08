Gabriel Milito renunció a su cargo como DT de Argentinos

"Agradecemos a todo su cuerpo técnico por todo este tiempo de trabajo, dedicación y pasión por estos colores", reza el escueto comunicado de Argentinos Juniors a través de las redes sociales.

En principio, no hubo un detonante o pelea post partido que lleve al Mariscal a tomar este tipo de determinación que parece irreversible.

El contrato del Mariscal finalizaba a fines del 2023, pero Cristian Malspina, en conjunto con el director deportivo, Raúl Sanzotti, decidió extenderlo por cuatro años más. Sin embargo, como en el Bicho habrá elecciones próximamente, incluyeron una cláusula para rescindirlo.

La noticia repercutió de alguna manera en Independiente, que acaba de contratar a un Carlos Tevez que ya ganó en su debut.

La palabra de Gabriel Milito tras su renuncia en Argentinos Juniors

Milito renunció esta tarde a la dirección técnica de Argentinos Juniors tras la eliminación sufrida a manos de San Martín, de San Juan, en los octavos de final de la Copa Argentina, lo que sumado a la salida en la misma instancia de la Libertadores, dejó al conjunto de La Paternal con una sola competencia hasta fin de año.

"Tomé la decisión de ponerle punto final a mi etapa. Estoy muy agradecido a todos los dirigentes por el apoyo incondicional porque me dieron la oportunidad de conocer un club hermoso y donde fui muy feliz", declaró en rueda de prensa.

Y agregó: "La experiencia del fútbol también me indica cuándo es el momento. Para nosotros la Copa Argentina era un objetivo y siento que es el momento para que los jugadores tengan otro entrenador que les vaya marcando el camino para acercarse a la victoria y pelear o ganar un título".

En cuanto a los motivos, el DT esbozó: "Estos jugadores se lo merecen. Al hincha que sin ser del club me recibió de una manera maravillosa y me demostró un cariño muy grande. Intentamos dar todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero hoy toca dar vuelta la página. Que los chicos tengan delante a una persona que tenga la fuerza necesaria para conducir un grupo. No me gusta que nadie pierda el tiempo, las cosas las siento cuando las siento y eso me llevó a tomar la decisión".