Gabriel Gómez: "El equipo tuvo personalidad"

“Este equipo mereció ganar antes los partidos que jugamos de local. Dimos una mala imagen el último partido, jugamos mal, la imagen no me gustó. No era fácil jugar este partido y lo hicieron muy bien. La verdad que lo hicieron con mucha personalidad. Fue un partido en el que superamos al rival. Nos costó asegurarlo porqué en el primer tiempo Patronato se tendría que haber ido con una diferencia mayor, pero no lo pudo hacer. Nos empataron enseguida en el segundo tiempo. Eso fue un golpe mental importante, pero se revirtió . Y después defendimos bien”, relató el DT del Santo, Gabriel Gómez, en rueda de prensa.