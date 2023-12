El Lata es un viejo conocido en el ambiente. Ha vestido la camiseta Albiceleste en ocho mundiales. Conoce todos los circuitos de Argentina. Es un estandarte para todos los que practican el deporte y sueñan en grande.

"Fui a un montón de carreras en mi vida. Participé en ocho mundiales y tuve la fortuna de estar en la gran final en dos ocasiones. Las demás me quedé en semis. Disputé Panamericanos, gané cuatro campeonatos argentinos y varios internacionales, pero la sensación que sentí en Chile, con mi hijo, fue una locura. Es algo único”, sentenció Marcos Fuentes.

“Fue muy especial todo el fin de semana. Realmente era un sueño para mí poder realizar esto. Sinceramente ni me calenté por mi carrera sino que viví el día a día con él en el hotel, los entrenamientos, la previa de cada carrera, las ansias de verlo competir”, agregó, orgulloso de su hijo.

“Los resultados fueron positivos para los dos”, aseguró el Lata tras haber conquistado el primer puesto en el Latinoamericano, el quinto en el sudamericano y las dos de bronce de su hijo, Jonas.

bicicross nota 1.jpg "Fue un sueño representar al país con mi hijo", fueron las palabras de Marcos El Lata Fuentes. UNO/ Juan Manuel Hernández

“Estuvimos entrenando especialmente para ese fin de semana en Chile. Nos dedicamos para esas carreras. El objetivo primordial era celebrar que estábamos juntos. Para Jonas era la primera vez que salía del país así que su felicidad fue la mía. No teníamos pensado buscar podio, sino más bien ingresar a los ocho que participan en la final”, destacó.

“Ir con mi hijo me generó sensaciones diferentes. Cuando suelo ir a los mundiales voy solo o con chicos de otros países. Pero en esta ocasión me tocó compartir todo con mi hijo. Uno como padre deportista sueña con hacer el mismo deporte. A mi, sin buscarlo, se me cumplió el sueño”, recalcó, muy orgulloso por lo logrado en la familia Fuentes.

Con respecto a esa “sensación rara”, el Lata dejó en claro que nunca la experimentó: “Yo lo conozco del día a día en casa. Sé lo que somos como padre e hijo pero esta vez fue otro aspecto el que nos tocó vivir a los dos. En Chile éramos deportistas”.

“Aprendí de mi hijo en el torneo”, sentenció Marcos.

“Jonas se supo desenvolver muy bien. Era un temor que tenía yo de como él se podía sentir. A veces, la presión juega en contra pero terminé aprendiendo de él. El primer día estaba yo estaba un poco tenso pero lo vi a el como se manejó frente a los demás y ahí me tranquilicé”, agregó.

“El año que viene tengo un nuevo mundial. Lo tomo como una revancha personal para mí. Se va a desarrollar en Estados Unidos. Ojalá pueda estar allí”, informó el Lata.

La otra voz de esta hermosa anécdota vivida entre padre e hijo también dijo presente. “Me encantó la experiencia”, dijo Jonas.

“Fue mi primera experiencia fuera del país. A eso se le suma que estuve con mi papá en todo momento. Mismo hotel, mismo lugar, misma pista. Es algo que soñaba y tengo pensado apostar a este deporte en mi futuro”, agregó.

“Me sentí muy emocionado. Era otra cosa diferente a las competencias en Argentina. No me sentí nervioso. Estuve tranquilo, siento que fue distinto y no tuve problemas para desenvolverme”, dejó en claro Jonas.

Marcos se animó a hablar del deporte, tanto en Entre Ríos, como en Argentina en general: “En la provincia está estancado”, sentenció.

“Hubo un tiempo que era un boom en Entre Ríos. Paraná sobre todo. Luego empezó a disminuir hasta casi sacarnos la pista. Se logró remontar y esto sube y baja. Nos falta apoyo. La pista que tenemos acá no es la misma que, por ejemplo, la que ocupamos en Chile”, expresó el deportista de 39 años.

Además, agregó el presente de las demás provincias: “La Rioja siempre fue fuerte. El campeonato que se desarrolla allí es de los mejores en el país. Vas a La Rioja y entrenás con cuatro o cinco campeones del mundo, 10 campeones argentinos. Te codeás con los mejores y aprendés de todos”.

“Mendoza viene bien. Córdoba tiene un campeonato fuerte también. Al ser grande, tiene muchas ciudades con diversas pistas. Entonces el espectro es amplio. Buenos Aires está más o menos, San Juan está lindo y Santiago del Estero también tiene competencia”, dejó en claro el Lata.

En relación a Argentina, advirtió que es depende las categorías pero en Júnior y Élite los argentinos dan que hablar. “Nuestro país tiene grandes competidores. Ojalá siga por ese camino”, cerró el experimentado deportista.