Franco Colapinto y su futuro: "Mi plan A es quedarme en Williams"

"No tengo ni idea de lo que voy a hacer el año que viene", confesó el argentino. Sin embargo, aceptó que está agradecido por la oportunidad : "Es muy emocionante que James quiera mantenerme en la F1, aparte de la oportunidad que me dio en Williams".

Un punto a tener en cuenta es que hay un lugar libre, pero en otro equipo. Sauber tan solo presentó a Guanyu Zhou como el único confirmado en la grilla del año que viene. El propio Vowles está negociando para que Colapinto pueda ser cedido a préstamo, debido a su deseo por verlo competir, pero todavía su futuro es incierto.

A pesar de esto, el nacido en Pilar confesó su interés por continuar al frente de Williams. "Quiero quedarme en Williams. Me encanta este equipo, y me encanta cómo trabajan, y creo que hay que estar agradecido. Y ellos son los primeros que me dieron la oportunidad de estar en un auto de F1 y realmente disfruto de trabajar con ellos, y creo que estamos haciendo buenos pasos hacia adelante como equipo", agregó.

Envalentonado con la buena racha, con la suma de puntos y la arenga de la gente, el argentino de 21 años quiere correr en la Fórmula 1. "Me encantaría tener una oportunidad en el futuro con este equipo", confesó en una nota con el medio Motorsport. Y parece que no hay otra opción para él y, como ya dijo, no tiene un plan B: "No tengo ni idea de opciones, pero mi plan A es quedarme en el equipo. Es un lugar en el que me encanta estar".

El impactante nuevo volante que tendrá Franco Colapinto en la Fórmula 1

El pilarense, en una charla con Luke Dardis, repasó la tecnología de último nivel con la que cuenta su monoplaza. “Vamos a hacer una nueva serie con Williams para que conozcan algo nuevo. Por supuesto que es mi paso a paso de la F2 a la F1. Tenemos acá a uno de nuestros mejores ingenieros para explicarles lo que quieren saber. Hoy tenemos acá al volante. Así que nos explicará un poco cómo es y cuáles son las diferencias que debemos saber”, señaló Colapinto, quien lleva tres carreras en la máxima categoría.

Franco Colapinto 2 recortada cesar.jpg Franco Colapinto quiere seguir en Williams.

Y se revelaron algunos secretos. Dardis detalló los aspectos más llamativos del volante que posee múltiples botones para facilitar el trabajo del piloto . “He pasado por un buen número de eventos con él ahora, así que Alex (Albon) está muy familiarizado. Pero para ti, Franco, es bastante diferente a lo que acabas de experimentar sólo hace unas semanas. Casi todo lo electrónico con el coche se puede controlar mientras estás sentado de esquina a esquina", explicó.

Más tarde, le comentó al argentino: "Puedes hacer diferencias. Así que los cambios los puedes hacer mientras estás en pista. Podrías hacer un gran cambio entre las esquinas para que pueda cambiar el freno y también podrías hacer cambios de equilibrio de frenos desde la rueda”. ¿Cómo le vendrán las nuevas funciones a Colapinto?