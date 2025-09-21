Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

El argentino Franco Colapinto podría haber aspirado a sumar puntos, pero un toque trasero de Albon lo dejó afuera de la pelea

Franco Colapinto finalizó 19° la 17ª fecha de la temporada de Fórmula 1, el GP de Azerbaiyán en Bakú. Tuvo un enorme comienzo con grandes superaciones, pero Alex Albon le arruinó la carrera. Al final, aguantó diez vueltas a su compañero Pierre Gasly en peores condiciones, hasta que lo superó a una vuelta de la bandera a cuadros cuando debió dejar pasar al brillante vencedor, Max Verstappen.

Colapinto finalizó 19 en el Gran Premio de Azerbaiyán: el argentino ganó tres posiciones en los primeros giros, tuvo buen ritmo con su Alpine mientras usó los neumáticos medios, pero Alex Albon (Williams) lo chocó en el giro 18 y le arruinó sus expectativas de sumar puntos.

El joven de 22 años inició la cita en el 16° lugar y ganó dos posiciones en la largada, ya que aprovechó el accidente de Oscar Piastri -líder del torneo- en la curva cinco y la mala partida del alemán Nico Hulkenberg, hombre de Sauber. En la sexta vuelta, aprovechó el DRS y le quitó la 13° plaza al candiense Lance Stroll (Aston Martin).

El pilarense comenzó a perder rendimiento pasada la vuelta 15 e ingresó a boxes dos giros más tarde para cambiar compuestos medios por duros. Cuando salió, Alex Albon, quien rodaba 18°, intentó pasarlo en una curva demasiado cerrada, lo chocó y le hizo hacer un trompo, motivo por el cual el sudamericano quedó último, consignó TyC Sports.

Desde entonces, rodó último y lejos de sus competidores, aunque de forma más veloz que Gasly, quien paró a falta de un puñado de vueltas para la bandera a cuadros y regresó a la cinta asfáltica detrás de Colapinto. Sin embargo, el galo lo pasó sobre el final, una escena que se repitió en las últimas carreras.

franco colapinto (6) Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Buen trabajo

Colapinto se mostró muy distendido ante la prensa y resaltó sobre todo que hizo un buen trabajo. Sin dudas que sí, en las peores condiciones y en un circuito donde los Alpine penaron mucho.

En dos semanas el argentino se ilusiona con que en Singapur pueda mejorar. Inclusive se permitió reir por las quejas de Albon y Sainz tras la largada del año pasado. "Cómo se calentaron el año pasado, eh, empezaron a llorar", se rió. "Si me sale de vuelta se vuelven locos".

Ese buen humor tuvo que ver sin dudas con que internamente sabe que, con lo que tiene, ya hace ruido en serio dentro de Alpine, donde claramente en todo momento estuvo delante de Gasly, más allá de esa posición final. "Lo importante es que personalmente estoy andando bien". Se nota.