Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

El argentino Franco Colapinto podría haber aspirado a sumar puntos, pero un toque trasero de Albon lo dejó afuera de la pelea

21 de septiembre 2025 · 11:14hs
Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Franco Colapinto finalizó 19° la 17ª fecha de la temporada de Fórmula 1, el GP de Azerbaiyán en Bakú. Tuvo un enorme comienzo con grandes superaciones, pero Alex Albon le arruinó la carrera. Al final, aguantó diez vueltas a su compañero Pierre Gasly en peores condiciones, hasta que lo superó a una vuelta de la bandera a cuadros cuando debió dejar pasar al brillante vencedor, Max Verstappen.

Gran Premio de Azerbaiyán

Colapinto finalizó 19 en el Gran Premio de Azerbaiyán: el argentino ganó tres posiciones en los primeros giros, tuvo buen ritmo con su Alpine mientras usó los neumáticos medios, pero Alex Albon (Williams) lo chocó en el giro 18 y le arruinó sus expectativas de sumar puntos.

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

No fue un positivo viernes para el argentino con un Alpine que carece de velocidad final en la recta de 2 kilómetros.

Franco Colapinto: "No estamos encontrando el balance"

El joven de 22 años inició la cita en el 16° lugar y ganó dos posiciones en la largada, ya que aprovechó el accidente de Oscar Piastri -líder del torneo- en la curva cinco y la mala partida del alemán Nico Hulkenberg, hombre de Sauber. En la sexta vuelta, aprovechó el DRS y le quitó la 13° plaza al candiense Lance Stroll (Aston Martin).

El pilarense comenzó a perder rendimiento pasada la vuelta 15 e ingresó a boxes dos giros más tarde para cambiar compuestos medios por duros. Cuando salió, Alex Albon, quien rodaba 18°, intentó pasarlo en una curva demasiado cerrada, lo chocó y le hizo hacer un trompo, motivo por el cual el sudamericano quedó último, consignó TyC Sports.

Desde entonces, rodó último y lejos de sus competidores, aunque de forma más veloz que Gasly, quien paró a falta de un puñado de vueltas para la bandera a cuadros y regresó a la cinta asfáltica detrás de Colapinto. Sin embargo, el galo lo pasó sobre el final, una escena que se repitió en las últimas carreras.

franco colapinto (6)
Franco Colapinto y un domingo que ven&iacute;a b&aacute;rbaro, pero se lo arruin&oacute; su ex compa&ntilde;ero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Buen trabajo

Colapinto se mostró muy distendido ante la prensa y resaltó sobre todo que hizo un buen trabajo. Sin dudas que sí, en las peores condiciones y en un circuito donde los Alpine penaron mucho.

En dos semanas el argentino se ilusiona con que en Singapur pueda mejorar. Inclusive se permitió reir por las quejas de Albon y Sainz tras la largada del año pasado. "Cómo se calentaron el año pasado, eh, empezaron a llorar", se rió. "Si me sale de vuelta se vuelven locos".

Ese buen humor tuvo que ver sin dudas con que internamente sabe que, con lo que tiene, ya hace ruido en serio dentro de Alpine, donde claramente en todo momento estuvo delante de Gasly, más allá de esa posición final. "Lo importante es que personalmente estoy andando bien". Se nota.

Franco Colapinto Azerbaiyán Fórmula 1
Noticias relacionadas
Franco Colapinto en alerta: un virus sacude el paddock de la F1 en Bakú.

Franco Colapinto en alerta: un virus sacude el paddock de la F1 en Bakú

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 17° en el Gran Premio de Monza de la F1.

Revelan mejoras para el Alpine de Colapinto: "Rápido y barato"

Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A.

Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A

Ver comentarios

Lo último

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Ultimo Momento
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

La Vieja Usina se convierte cada miércoles en un abrazo de tango

La Vieja Usina se convierte cada miércoles en un abrazo de tango

Policiales
Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Ovación
Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A

Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A

River, de visitante, perdió 2 a 0 ante Atlético Tucumán

River, de visitante, perdió 2 a 0 ante Atlético Tucumán

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

La provincia
El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Marta Aguilar entre el yoga y biodanza como integración afectiva

Marta Aguilar entre el yoga y biodanza como integración afectiva

El gliptodonte, un tanque viviente que dejó su armadura en Colonia Avelina

El gliptodonte, un tanque viviente que dejó su armadura en Colonia Avelina

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Dejanos tu comentario