Luego de un sábado donde el tiempo se mostró cambiante, este domingo en Entre Ríos las condiciones no cambiaron. La primavera llega con clima inestable, probabilidad de lluvias y cielo algo nublado, con momentos donde el sol puede hacerse presente.
Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura
La primavera llegó a Entre Ríos con clima inestable, probabilidad de lluvias y cielo algo nublado, con momentos donde el sol puede hacerse presente
21 de septiembre 2025 · 12:42hs
En Paraná se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 23 grados. En la capital y alrededores anticipan lluvias por la mañana y luego cielo algo nublado. El clima mejoraría definitivamente desde el lunes.
En Concordia, por su lado, se aguarda un domingo con mínima de 15 grados y máxima de 20 grados. Pese a algún chaparrón que pueda presentarse antes del mediodía, hacia la tarde el tiempo irá mejorando.
En Gualeguaychú, por último, el termómetro oscilará entre los 11 grados y los 16 grados, con probabilidad de lluvias aisladas por la mañana y luego cielo parcialmente nublado.