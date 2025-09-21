Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

La primavera llegó a Entre Ríos con clima inestable, probabilidad de lluvias y cielo algo nublado, con momentos donde el sol puede hacerse presente

21 de septiembre 2025 · 12:42hs
Luego de un sábado donde el tiempo se mostró cambiante, este domingo en Entre Ríos las condiciones no cambiaron. La primavera llega con clima inestable, probabilidad de lluvias y cielo algo nublado, con momentos donde el sol puede hacerse presente.

En Paraná se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 23 grados. En la capital y alrededores anticipan lluvias por la mañana y luego cielo algo nublado. El clima mejoraría definitivamente desde el lunes.

En Concordia, por su lado, se aguarda un domingo con mínima de 15 grados y máxima de 20 grados. Pese a algún chaparrón que pueda presentarse antes del mediodía, hacia la tarde el tiempo irá mejorando.

En Gualeguaychú, por último, el termómetro oscilará entre los 11 grados y los 16 grados, con probabilidad de lluvias aisladas por la mañana y luego cielo parcialmente nublado.

