La primavera llegó a Entre Ríos con clima inestable, probabilidad de lluvias y cielo algo nublado, con momentos donde el sol puede hacerse presente

Luego de un sábado donde el tiempo se mostró cambiante, este domingo en Entre Ríos las condiciones no cambiaron. La primavera llega con clima inestable, probabilidad de lluvias y cielo algo nublado, con momentos donde el sol puede hacerse presente.

En Paraná se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 23 grados. En la capital y alrededores anticipan lluvias por la mañana y luego cielo algo nublado. El clima mejoraría definitivamente desde el lunes.

Lluvia Lluvioso Nublado Cielo 3.jpg Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

En Concordia, por su lado, se aguarda un domingo con mínima de 15 grados y máxima de 20 grados. Pese a algún chaparrón que pueda presentarse antes del mediodía, hacia la tarde el tiempo irá mejorando.

En Gualeguaychú, por último, el termómetro oscilará entre los 11 grados y los 16 grados, con probabilidad de lluvias aisladas por la mañana y luego cielo parcialmente nublado.