Franco Colapinto dijo que Uruguay es "como una provincia argentina" y recibió duras críticas.

El piloto argentino Franco Colapinto quedó en el ojo de la tormenta tras realizar declaraciones que no cayeron nada bien en Uruguay.

El piloto argentino Franco Colapinto quedó en el ojo de la tormenta tras realizar declaraciones que no cayeron nada bien en Uruguay. Durante una entrevista, aseguró que el país vecino es una provincia argentina y que no inventaron nada, comentarios que rápidamente generaron indignación del otro lado del Río de la Plata.

Franco Colapinto y sus polémicas frases sobre Uruguay

"Yo les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población ¿Tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina… Acá está Cavani (dijo, sobre la imagen del delantero uruguayo en un termo). Cavani jugando en Boquita, el chabón es argentino ya, habla argentino, es todo argentino".

"Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. Bien Uruguay, igual”, indicó.

Por último, dejó en claro que el mate es argentino: "El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un c..., se copiaron todo", concluyó Colapinto en su descripción sobre Uruguay.

Estas palabras se viralizaron en las redes y provocaron el rechazo de muchos uruguayos.