Uno Entre Rios | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: se corre el Gran Premio de Países Bajos

Será la novena carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1. Largará 16° tras la clasificación. Arranca a las 10.

31 de agosto 2025 · 08:43hs
Franco Colapinto largará 16 este domingo en la Fórmula 1.

Franco Colapinto largará 16 este domingo en la Fórmula 1.

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. La decimoquinta fecha del Mundial 2025 de la categoría más importante del automovilismo a nivel internacional se corre en el Circuito de Zandvoort y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.

Será la novena carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine. Largará 16° tras un sábado en el que dejó atrás las buenas sensaciones del viernes, día en el que quedó noveno en el segundo entrenamiento libre (FP2). En la clasificación estuvo cerca de avanzar a Q2 pero, a falta de pocos segundos, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) lo superó y lo eliminó en Q1.

Franco Colapinto quedó afuera el el Q1 y largará en el puesto 16° en el Gran Premio de Baíses Bajos, 15ª fecha de Fórmula 1. 

Franco Colapinto no pasó de Q1 y larga 16° en Países Bajos

Echagüe, el último campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino, intentará clasificarse al Torneo Nacional.

Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

LEER MÁS: Franco Colapinto no pasó de Q1 y larga 16° en Países Bajos

Piastri desde adelante en la final

Oscar Piastri (McLaren) logró la pole position y saldrá primero, mientras que su compañero de escudería, Lando Norris, iniciará segundo. Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls), en tanto, ocuparán la segunda línea en la largada.

Fórmula 1 Franco Colapinto Países Bajos
Noticias relacionadas
sabado de sorpresas en la copa de la lpf

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

El papa con el nene en la lluvia.

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

La lluvia fue fuerte en la zona de Junín. Partido suspendido.

La lluvia suspendió Sarmiento vs Rosario Central

d

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Ver comentarios

Lo último

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Julián Stoppello: La cultura no se concentra, llega a toda la provincia

Julián Stoppello: "La cultura no se concentra, llega a toda la provincia"

Ultimo Momento
Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Julián Stoppello: La cultura no se concentra, llega a toda la provincia

Julián Stoppello: "La cultura no se concentra, llega a toda la provincia"

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Policiales
Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Ovación
Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Werner logró su quinta pole de 2025 en TC Pick Up

Werner logró su quinta pole de 2025 en TC Pick Up

La provincia
Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Toma impulso la Feria Provincial del Libro a celebrarse en Concordia

Toma impulso la Feria Provincial del Libro a celebrarse en Concordia

SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

Dejanos tu comentario