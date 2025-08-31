Fórmula 1: se corre el Gran Premio de Países Bajos Será la novena carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1. Largará 16° tras la clasificación. Arranca a las 10. 31 de agosto 2025 · 08:43hs

Franco Colapinto largará 16 este domingo en la Fórmula 1.

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. La decimoquinta fecha del Mundial 2025 de la categoría más importante del automovilismo a nivel internacional se corre en el Circuito de Zandvoort y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.

Será la novena carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine. Largará 16° tras un sábado en el que dejó atrás las buenas sensaciones del viernes, día en el que quedó noveno en el segundo entrenamiento libre (FP2). En la clasificación estuvo cerca de avanzar a Q2 pero, a falta de pocos segundos, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) lo superó y lo eliminó en Q1.

Franco Colapinto no pasó de Q1 y larga 16° en Países Bajos

Piastri desde adelante en la final Oscar Piastri (McLaren) logró la pole position y saldrá primero, mientras que su compañero de escudería, Lando Norris, iniciará segundo. Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls), en tanto, ocuparán la segunda línea en la largada.