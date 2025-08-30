Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto no pasó de Q1 y larga 16° en Países Bajos

El piloto argentino Franco Colapinto quedó afuera el el Q1 y largará en el puesto 16° en el Gran Premio de Baíses Bajos, 15ª fecha de Fórmula 1.

30 de agosto 2025 · 11:27hs
Luego de un viernes difícil plagado de accidentes y banderas rojas, que le habían jugado a favor al argentino para ser noveno en la segunda tanda de entrenamientos, el segundo día de actividad en Zandvoort se fue complicando. Alpine optó un introducir cambios en el A525 del argentino para el sábado y no resultaron buenos, algo que quedó en evidencia con el último lugar que ocupó en el tercer entrenamiento. Los de Enstone volvieron atrás con las modificaciones y el bonaerense se encontró con un coche mejor, pero no le alcanzó para poder avanzar a Q2.

Colapinto contó que en su último intento se encontró con Carlos Sainz y Oliver Bearman y que eso le quitó tiempo. Vale aclarar que Zandvoort es una pista angosta y corta, con lo cual el tráfico es algo con los que todos los pilotos conviven, especialmente en Q1. Franco no fue el único que penó con rivales en el trazado.

El argentino marcó 1m10s104 en su mejor intento para quedar 16º, a tan solo 67 milésimas de Gabriel Bortoleto, quien ocupó el 15º lugar con el Sauber, último lugar que otorga pasaje a Q2. En tanto, Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, frenó el reloj en 1m09s894 (210 milésimas más veloz que Franco) y quedó octavo, para pasar sobrado al segundo segmento.

El francés, finalmente, no lograría avanzar a Q3 y largará 14º, dos puestos por delante del argentino, en la carrera de este domingo, que será a 72 vueltas al trazado de Zandvoort.

El argentino necesitaba lograr mejor rendimiento en su vuelta de las vacaciones, después de varias carreras complicada. Es el único piloto de la parrilla que no sumó y, si bien Alpine es el auto más flojo, el piloto necesita resultados. Los parciales, algunos datos de telemetría y ser más rápido que Gasly en algunas partes de un fin de semana (en Hungría fue todos los días) no alcanzan. Y mucho menos después de las duras declaraciones de Flavio Briatore del viernes, en plena conferencia de prensa.

Este domingo se anuncia lluvia en Zandvoort.

