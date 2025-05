Fórmula 1: Franco Colapinto tuvo un difícil viernes en España

Piastri marcó un registro de 1’12”760/1000 para quedar en lo más alto y volver a poner a su equipo como referencia para esta competencia ya que Lando Norris había sido el más rápido en la FP1. Sus principales escoltas en esta FP2 fueron George Russell (a 286/1000) y Max Verstappen (a 0.310/1000).

Qué dijo Franco Colapinto

“Fue complicado, porque no encontré el ritmo. El auto estaba muy desconectado de adelante y de atrás. Y con la goma dura bastante peor”, manifestó Franco Colapinto al hacer una evaluación sobre su primer día de actividades en el Gran Premio de España de Fórmula 1, y el funcionamiento del Alpine A525.

Cabe destacar que el piloto argentino tuvo un inconveniente durante el primer entrenamiento, en donde el auto presentó una falla hidráulica que motivó un exhaustivo chequeo y reemplazo de piezas para la tanda siguiente, en la cual no pudo mejorar su prestación y quedó 20°.

“Debemos ver el dato para entender en dónde pierdo, porque hay lugares que no puedo recuperar el tiempo”, señaló Colapinto en la ronda de prensa en la cual detalló la prestación del coche en el cual utilizó neumáticos blandos y duros para cotejar el rendimiento.

Sobre el rendimiento del Alpine, el pilarense admitió: “Intentamos entender un poco todo, hay que encontrar ideas para solucionarlos y volver más fuertes mañana –por este sábado–. Hoy no me sentí muy cómodo y no me es fácil explicar la pérdida”, dijo.

Consultado sobre las diferencias entre su auto y el de Pierre Gasly, en el cual se colocó un piso nuevo, Colapinto afirmó que esas variantes “no marcan la diferencia”, aunque el francés consiguió ubicarse octavo en la segunda sesión. “Mañana –por este sábado– necesitaremos una buena tanda en el último entrenamiento, para mejorar antes de la clasificación. Espero que así sea, ya que es evidente que el coche tiene ritmo en este circuito”, remarcó.

La actividad de Colapinto en el GP de España continuará este sábado cuando se lleve a cabo la FP3 a partir de las 7.30, hora de Argentina, mientras que la clasificación se pondrá en marcha desde las 11.