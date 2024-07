Ford volvió al triunfo de la mano de José Manuel Urcera

José Manuel Urcera (Ford Focus) resultó el triunfador de la 7ª fecha del 42º Campeonato Argentino de la Clase 3 del Turismo Nacional , que se llevó a cabo en el autódromo de San Nicolás . El piloto del Larrauri Racing , que largó desde la 2ª posición, consiguió la primera victoria de la temporada en la división mayor del TN para el “Óvalo” , que este año por primera vez desde 2013 no había festejado en la primera mitad del torneo .

Como sucedió en cada una de las clasificaciones y Finales de 2024, la 1ª posición quedó para un auto que no carga lastre. En este caso fue el Ford de “Manu”, quien en la 7ª vuelta superó a Leonel Larrauri (Honda All New Civic) cuando su compañero de equipo -que largó desde la “pole position” y luego abandonaría por un problema en el portamazas- se pasó de largo en la última curva.

Leonel Pernía (Ford Focus) quedó 2º luego de doblegar a Larrauri en el 9º giro y fue en busca de Urcera, pero el rionegrino se mantuvo firme en el liderazgo para conseguir su 8ª victoria en el Turismo Nacional y la 3ª con Ford. El anterior triunfo del campeón 2019 y 2020 de la Clase 3 había sido justamente en San Nicolás, el 30 de julio de 2023, pero con un Focus del Saturni Racing.

Manu habló tras ganar con su Ford

“Hicimos un buen trabajo con un auto que no está óptimo. Pero probamos en la semana y trabajamos en diferentes variantes de puesta a punto y en la Final tuvimos un gran ritmo. Estoy contento de volver al triunfo en el TN luego de un tiempo y de hacerlo con este equipo, que me dio dos campeonatos ”, señaló Urcera en AM590 Continental y Campeones Radio, donde anticipó que en Oberá estrenaría un Focus.

Pernía volvió a quedarse a las puertas del triunfo que necesita para ser campeón: el piloto del MG-C Pergamino Competición sumó su 3º podio del año, ya que también había sido 2º en Trelew y en Termas de Río Hondo. “Nuestro laburo es superlativo, en todos lados. No quiero decir nada porque todos saben lo que está pasando… Siempre aparece un auto que está liviano …”, se lamentó el campeón 2023.

El aspecto positivo para el tandilense es que incrementó su ventaja en el campeonato. Llegó a San Nicolás con una diferencia de 36 puntos sobre Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), quien culminó 19º hoy, y se fue con 56 unidades de ventaja respecto de Alfonso Domenech, quien estrenó el VW Virtus del Saturni Racing con un 8º puesto en la Final.

Andrés Jakos (Toyota Corolla) y Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) completan el “top 4” del torneo, que tiene como particularidad que ninguno de ellos ganó este año. El mejor ubicado entre los ganadores sigue siendo Barrio (5º en el certamen), quien debió cambiar el impulsor para la Final. “No puede pasar que por segunda vez el motor de repuesto sea un Clase 2 ”, se quejó el pinamarense.

Parte de la emoción que le faltó a la lucha por la punta se la aportó Lucas Vicino (Toyota Corolla) con el sobrepaso que ejecutó en la última curva del giro final para arrebatarle el 3º puesto a Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze). El mendocino cosechó su 2º podio en la categoría (había sido 2º en Rosario 2022) y ratificó su progresiva evolución, ya que venía de ser 11º en Rosario, 7º en Termas de Río Hondo y 6º en Alta Gracia.

Lo que sigue

La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 3 y 4 de agosto, en el autódromo de Oberá, provincia de Misiones

En la Clase 2

Thiago Martínez se impuso en la Final de la Clase 2 de Turismo Nacional en el autódromo de San Nicolás luego de largar desde la “pole position” y se erigió en el vencedor de la 7ª fecha del campeonato 2024 con el Toyota Etios asistido técnicamente por José Luis Martos y motorizado por Rubén Guerini. Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y Joaquín Cafaro (Toyota Etios) completaron el podio en el circuito “Juan María Traverso”.

Pese al acoso que por momentos debió soportar por parte de Coltrinari, que largó desde el 2º puesto, el piloto del Ale Bucci Racing consiguió su 7ª victoria en la categoría y la 3ª de la temporada 2024, con una particularidad: todas las de este año fueron con el tope de lastre (40 kilos). Así, extendió su ventaja en el campeonato a 81 puntos (en una fecha hay 42 en juego) sobre su nuevo escolta: Bautista Damiani (Toyota Yaris), que terminó 4º luego de largar 3º.

“Un hermoso resultado. Las primeras vueltas veníamos muy apretados con Coltrinari. Seguiremos laburando para mejorar pero hicimos una muy buena diferencia en el campeonato ”, consideró Martínez en AM590 Continental y Campeones Radio. El santacruceño ya logró esta temporada más triunfos (tres) que cuando fue campeón en 2023 (dos).