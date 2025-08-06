Finalmente Agustín Martínez no regresará en San Juan

Agustín Martínez decidió no correr este fin de semana en San Juan Villicum. La decisión obedece a la demanda que tendrá la carrera con 50 vueltas.

Finalmente Agustín Martínez pospuso su retorno al Turismo Carretera. El Gurisito figuraba entre los inscriptos para la 9ª fecha en el autódromo El Villicum de San Juan, pero este miércoles por la tarde la ACTC anunció que el entrerriano no formará parte del Desafío de las Estrellas. De esta manera, continúa su parate obligado debido al fuerte accidente que sufrió el 29 de junio en la Final de TC Pick Up, donde protagonizó un impresionante vuelco con la Ford Ranger. Con esta segunda ausencia consecutiva, se complican sus posibilidades de ingresar a la Copa de Oro.

Con la autorización médica de la ACTC, el martes 29 de julio Martínez hizo una prueba en La Plata con el Ford Mustang que, más allá de desarrollar el auto, fue una prueba de fuego para testear cómo se sentía desde lo físico después del accidente.

“Me sentí muy bien después de estar casi un mes abajo. Aprovechamos para hacer ‘kilómetro’ y luego unos sprint para utilizarlos como entrenamientos. San Juan será una carrera dura para lo físico”, señaló Agustín luego del test. Posteriormente se inscribió para volver al TC en la cita sanjuanina, pero imprevistamente la ACTC comunicó que sería baja para esta fecha.

De esta manera, el entrerriano perderá otra carrera clave en sus aspiraciones a clasificar a la Copa de Oro. El 22 de junio, al finalizar 14° en la 7ª fecha en Posadas, Martínez quedaba 9° en el campeonato. Pero tras la ausencia en Concepción del Uruguay, salió de la zona de clasificación al minitorneo y esta baja en El Villicum lo complica aún más.

El hijo de Omar Martínez se encuentra 17° en el campeonato a 13 puntos de Otto Fritzler (Toyota Camry), que cierra el “grupo de los 12”. Pero, además, el Gurisito tenía chances de pelear por el Torneo de Carreras Especiales que finaliza este fin de semana con el Desafío de las Estrellas y que otorga 1 pase directo a la Copa. El piloto de Ford se encuentra 4° con 59,5 unidades, a 10 del líder Marcelo Agrelo (Toyota Camry). Pero esa oportunidad ahora quedó descartada.

Qué dijo el médico de la ACTC sobre Agustín Martínez

“En cuanto a lo físico, Agustín está bien. Pero esta carrera es muy demandante por la cantidad de vueltas, así que en común acuerdo decidimos dejarla pasar y arrancar con más fuerza en Buenos Aires. Aunque la decisión fue puntualmente de él porque para nosotros estaba físicamente apto. Igualmente, la ausencia me parece una decisión acertada”, le dijo a SoloTC Rodolfo Balinotti, médico de la ACTC.

Fuentes cercanas al Gurí Martínez Competición confirmaron que la decisión la tomó el propio piloto a pocos días de la celebración de la fecha especial en el autódromo El Villicum, que será muy exigente con 50 vueltas (o 95 minutos). “En la prueba giró un puñado de vueltas y se sintió muy cansado. Fue más por la inactividad física que por alguna secuela del golpe. La decisión la tomó él”, explicaron ante la consulta de SoloTC.

“Después de la prueba que hizo y la devolución que nos dio, le dimos el alta médica. Y en caso de que su decisión hubiese sido correr, le habríamos hecho en estos días una tomografía de cráneo, como sucedió con Carinelli y Mazzacane cuando volvieron a competir después del choque en El Calafate”, amplió Balinotti.