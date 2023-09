Fiji derrotó a Australia después de 69 años

Australia y Fiji tuvieron una similitud en su camino a Francia 2023: ambos cambiaron de entrenador a fin del año pasado. Los Wallabies pegaron un volantazo y despidieron a Dave Rennie para contratar a Eddie Jones, que había sido echado por Inglaterra. Por motivos personales, Vern Cotter dejó Fiji y su lugar lo ocupó Simon Raiwalui, hombre local y hasta entonces encargado del alto rendimiento.

Raiwalui trabajó durante varias temporadas con Gonzalo Quesada en Racing 92, Stade Français y Biarritz, y además fue asistente de Michael Cheika en los Wallabies. Hoy dio una clase maestra de como jugar un test match. A la fortaleza física y destrezas naturales de los fijianos para jugar, les sumó orden y disciplina para aplicarlos al plan de juego. “Fue un gran duelo, Australia es un gran equipo. Somos vecinos del pacífico por lo que nos conocemos bien. Nos mantuvo enchufados hasta el final”, expresó el entrenador. “No podría estar más orgulloso. No es solo por lo de hoy, es la culminación del trabajo que hemos hecho desde el principio de la campaña. Empujamos a los chicos a su límite y no se quejaron ni siquiera una vez”, agregó.

Fiji tuvo más urgencia que Australia para jugar. Dominó totalmente el aspecto físico. Avanzó en ataque y en defensa, y tackleó con fiereza. Además, fue clínico para sumar cada vez que tuvo la oportunidad: Simione Kurovoli estuvo infalible con el pie y sumó los cuatro penales para irse al descanso arriba 12-8. Los Wallabies descontaron a través de Mark Nawaqanitawase, que estuvo más despierto que todos, jugó un line rápido y madrugó a sus rivales para apoyar su segundo try en la competencia.

En el segundo tiempo no se detuvo la tendencia y Fiji golpeó de entrada. Un mal cálculo de Carter Gordon en el juego aéreo terminó con la pelota en las manos de Josua Tuisova, que se dirigió derecho al ingoal. El centro fue la gran figura del partido y dominó el centro de la cancha con su poderío físico. Fue el jugador de Fiji con más ataques (10), más tackles superados (5), más pescas (3) y el segundo con más tackles (9) y metros ganados (61). Un todoterreno, que ganó siempre la línea de ventaja y fue incontenible para la defensa rival.

Australia tuvo más la pelota en la segunda etapa, pero Fiji jugó con muchísima intensidad los rucks y ganó aire y terreno con las pelotas recuperadas. Tuisova y Levani Botia fueron una pesadilla en esa faceta. “Se que ha pasado mucho tiempo para nosotros, para Fiji, desde 1900…y algo, ya ni lo sé. Esto es histórico para nosotros. Quiero agradecerles a los muchachos por todo el trabajo duro. Les dije que vaciaran el tanque en la segunda mitad, que no se guardaran nada para ganar. Encaramos este encuentro como una final”, analizó Tuisova, que se llevó el premio al jugador del partido.

Los Wallabies son un mar de dudas. Llegaron al Mundial con cinco derrotas en 2023 y, aunque consiguieron aire en el debut ante Georgia, no terminan de engranar. Eddie Jones dejó afuera a varios caudillos y apostó por jóvenes que aún no logran afianzarse. El caso más notorio es del apertura Carter Gordon, que volvió a fallar en la conducción. Para colmo perdieron por lesión a su capitán Will Skelton y a Taniel Tupou. En un grupo apretado, la clasificación está en riesgo cuando aún le resta jugar contra Gales y Portugal. “Por alguna razón, hoy no estuvimos a nuestro nivel. Si miras las estadísticas, dominamos. Marcamos dos tries a uno, pero hoy fuimos una versión pobre de nosotros mismos, así que tenemos un poco de introspección que hacer. Esto hace que el partido contra Gales sea realmente importante”, deslizó Jones.