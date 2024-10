Fernando Gago comenzó con las charlas personales: quiénes fueron los primeros

A sabiendas de que el próximo viernes tendrá su debut ante Tigre en Victoria, Pintita no perdió el tiempo y se reunió con tres referentes del grupo para hablar de sus situaciones y comentarles su perspectiva.

Fernando Gago 1.jpg Fernando Gago, flamante entrenador de Boca Juniors. Prensa Boca

Edinson Cavani fue el primero en dialogar con el flamante DT durante el entrenamiento en el predio de Ezeiza. Si bien no se conocieron los detalles sobre los tópicos que se tocaron en el cónclave, porque mantienen un silencio sepulcral en las entrañas de Brandsen 805, no hay indicios de que lo vaya a sacar del equipo. Incluso, el uruguayo salió al campo de juego con la cinta de capitán ante las ausencias de los demás líderes de la delegación en los últimos duelos.

El problema para el Matador en esta nueva etapa es que a Gago le gusta jugar con un solo nueve y dos extremos en las puntas. En Racing utilizaba a Enzo Copetti y Maximiliano Romero, aunque rara vez compartían la delantera. En cambio, prefería incluir a otra clase de futbolistas para acompañar al ariete, más rápidos y desequilibrantes en el uno contra uno, como Tomás Chancalay o Johan Carbonero.

Encuentro entre Fernando Gago y Edinson Cavani

Edinson Cavani 1.jpg Fernando Gago y Edinson Cavani Prensa Boca

El ex atacante de Manchester United todavía no pudo volver a su mejor versión desde que se desgarró el sóleo de la pierna izquierda, lesión que le impidió formar parte del equipo durante un mes. Recién regresó para el Superclásico del pasado 21 de septiembre ante River, pero no se lo notó cómodo en los duelos frente a Federico Gattoni y Leandro González Pirez. Con el hermetismo que se suele manejar el cuerpo técnico, habrá que esperar hasta el viernes para saber si será titular versus el elenco de Sebastián Domínguez.

Luego de charlar con Cavani, Gago mantuvo un diálogo con Marcos Rojo, defensor que estuvo en el ojo de las críticas en las últimas semanas por su compleja situación física. Al platense le costó tener regularidad en este 2024, al punto que disputó solo 20 de los 46 partidos de Boca en el calendario.

Aún así, Diego Martínez, exentrenador del Xeneize, se decantó por él en lugar de Aaron Anselmino cuando armó la dupla central del Superclásico (Cristian Lema fue el otro integrante). Si bien se entrenó a la par en la práctica del martes, estuvo algunas semanas de manera apartada por distintas dolencias musculares. El Consejo de Fútbol decidió que no vuelva a ser titular hasta no encontrarse al 100 por ciento desde lo físico. Tampoco se filtraron detalles de la reunión.

Edinson Cavani 2.jpg Marcos Rojo en el clásico que se disputó en La Bombonera.

Frank Fabra fue el último de la jornada en hablar cara a cara con Fernando Gago. La información sorprendió a algunos hinchas, porque el colombiano quedó muy atrás en la consideración después de su infantil expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense por pegarle una cachetada a Nino, acción que le valieron los silbidos y la reprobación de la gente semanas después.

Las estadísticas también reflejan la poca actividad del lateral izquierdo a lo largo de la temporada. Solamente sumó 375', repartidos en 13 encuentros, y anotó una asistencia, pero ningún gol. A su vez, la contratación de Lautaro Blanco impidió que compitiera por un lugar, debido a que el ex-Rosario Central se transformó en un titular indiscutido. El segundo en la fila es Marcelo Saracchi y recién ahí viene Fabra, que ni siquiera estuvo convocado frente a Argentinos Juniors.

Sin embargo, un detalle favorecería al colombiano. El plan del cuerpo técnico de Gago es que todos los jugadores del plantel arranquen de cero y tengan una oportunidad para mostrarse. Si después no rinden, es probable que integren el banco de suplentes, pero aún restan varios compromisos para saber las posturas finales de Pintita.