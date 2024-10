Fernando Gago: "Quiero lograr algo importante en Boca"

Con respecto a las sensaciones de llegar a su casa, Gago expresó: "Son muchas sensaciones, desde las parte emotiva, el recuerdo, situaciones vividas que me hicieron crecer. Hoy me toca estar en otro lugar, me siento en un buen momento y con muchas ganas de lograr algo importante".

"Hoy me toca estar como entrenador del club en el que me crié. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para formar un equipo que compitan en todas las competencias que le toque jugar. Pensé muchisimas veces en volver a La Bombonera como entrenador. Lo viviré en ese momento, ahora no sé como me tomará ese primer contacto con la gente", dejó en claro, haciendo alusión a su vuelta al club. Esta vez, con otro rol.

Fernando Gago 1.jpg Fernando Gago, flamante entrenador de Boca Juniors. Prensa Boca

Gago explicó la situación de Rojo y Sergio Romero

"Hablé grupalmente, las individuales se irán dando en el día a día. El plan es igual, el que esté bien y practique toda la semana va a jugar. Independientemente del nombre, el que entrene al máximo va a jugar y así armaremos el equipo cada semana. No importan los referentes".

"La charla queda ahí adentro, el entrenamiento fue muy bueno y nos vamos a ir conociendo con el correr de los días. Conozco muy bien esta sensación", contestó Gago.

Gago y cuáles son los sellos que buscará tener en su equipo

"Intentaremos ser un equipo protagonista, que sepa dónde quiere jugar, mucho peso ofensivo. Tener esa intensidad de querer tener siempre la pelota. La idea mía es bajar lo conceptual en el mejor tiempo posible, trabajaremos, buscaremos que los jugadores lleguen de la mejor manera a los partidos y trataremos que le llegue la información de la mejor manera a los jugadores".