Dettler se prepara para la acción

Faustio Dettler 1.jpg Faustino Dettler sigue de travesía por el fútbol griego.

UNO se contactó con Dettler que desde Grecia atendió el llamado y contestó a todas las preguntas. Desde su presente futbolístico en Europa hasta la actualidad del Santo que pelea por mantener la categoría.

“En el nuevo club me encuentro muy bien. Con muchas expectativas. Justo este fin de semana arranca el torneo de la Segunda División así que estamos con ganas de que sea una gran temporada, como lo fue la anterior”, comenzó Dettler. A su vez, se refirió a la oportunidad de sumar minutos en el primer plantel del Asteras: “No he tenido la chance de entrenar con el equipo de primera. A diferencia de Argentina, acá no hay tanto ida y vuelta entre el plantel de reserva y de primera. Al ser uno A y el otro B es más difícil de subir. Pese a ello, me estoy preparando para que cuando me toque esté listo. Con paciencia, la chance va a llegar”.

En sus inicios, Faustino se desempeñaba de volante por la izquierda. Hasta supo cerrarse en la mitad de la cancha. Actualmente, conoce de otras posiciones. “En este último tiempo he agregado más características a mi posición. Me considero un jugador de dos o tres puestos. Me siento cómodo. Jugué de lateral izquierdo casi dos años y en el último tiempo me acomodé de interno en un 4-3-3 o en un 4-4-2 por afuera de volante. De extremo no me ha tocado mucho pero me he adaptado a lo que los técnicos me han pedido. Es bueno saber jugar en varias posiciones”, sentenció el surgido en Patronato.

“Estoy hace casi tres años en Grecia y me sigue costando el idioma”, dijo, entre risas, Dettler. “Nunca lo pude aprender del todo. Ahora sigo intentando con clases extras para aprenderlo. Es importante saberlo porque anteriormente he tenido la suerte de compartir plantel con argentinos y eso me hizo todo más llevadero. De no necesitar tanto el griego. Ahora, con chicos en su gran mayoría nacidos en Grecia tengo que afianzar un poco más el idioma. Es difícil”.

“Grecia es hermoso. Tiene muchas playas, mucha historia. Junto a mi novia pude conocer Atenas y tuvimos la chance de nutrirnos mucho de Grecia como país. Jugar acá es un privilegio porque además de que son muy apasionados en lo deportivo también, a la hora de desconectar la cabeza, tiene variedad de opciones para hacer”, agregó al respecto de su travesía por el país europeo.

“Uno siempre extraña Paraná. Sin embargo, en el último año se me hizo más llevadero por estar con mi pareja. Extraño a la familia, a mis amigos. Son cosas que tiene esta profesión y hay que saber sobrellevarlas. Muchas veces dan ganas de estar en mi ciudad y compartir pero siempre intento ver lo positivo. Una vez al año trato de volver y estar un mes o un mes y medio. Ahí aprovecho al máximo”, dijo Faustino haciendo alusión al hecho de estar lejos de casa.

Al referirse de la capital entrerriana, también comentó sobre el presente del club que lo vio nacer: Patronato de la Juventud Católica. “A Patronato lo intento seguir. Por la diferencia horaria se me complica pero siempre que puedo veo los partidos. Se que está complicado con el descenso. Ojalá que salga adelante por el bien de la ciudad y del club en sí. Le tengo mucho aprecio. Fue el club que me cumplió el sueño de jugar en Primera y hasta hacer un gol. Son momentos duros de los que hay que salir todos juntos. Hinchas, club y jugadores. Es la única forma”, dejó en claro.

Faustino Dettler habló de su futuro

“En este momento estoy enfocado acá, en el club. Quiero cumplir el año de contrato con el Asteras y seguir mi trayectoria un par de años más en Europa. Con respecto a los objetivos, uno siempre se traza a corto y largo plazo. Quiero jugar en la Primera División en Grecia. De dar ese salto que estoy buscando hace tres años. Por suerte, me voy superando y espero este año dar ese salto. A largo plazo, poder darme la posibilidad de conocer otros países”, culminó.