Faustino Dettler se consolidó en el Viejo Continente

El final de campeonato marcó el cierre de su ciclo en el equipo. Finalizado el campeonato Faustino retornó a Paraná, la ciudad donde tiene sus afectos, donde disfruta de los clásicos asados con amigos y la familia. En el mismo tiempo gestiona su continuidad en el Viejo Continente. Evalúa ofertas de equipos de Atenas que compiten en la misma divisional.

Los días de descanso de Dettler están llegando a su fin. En un momento libre se acercó a la Redacción de UNO para compartir la vivencia en el sureste europeo.

Faustino Dettler 2.jpg Faustino Dettler compartió su experiencia en la Redacción de UNO.

“La experiencia fue muy buena. Costó al principio porque había jugado únicamente en Patronato y había vivido en Paraná. Por eso el cambio fue drástico al inicio. Una vez que me adapté a la ciudad, a los tiempos y a la rutina me fue muy bien en lo deportivo y en lo personal”, relató Faustino, en diálogo con Ovación.

La ausencia de los afectos a la distancia se hacer sentir, especialmente en los primeros meses de su estadía en la isla de Creta. “Lo más complicado fue encontrarme solo en un mundo nuevo. Me ayudó mucho el hecho de tener muchos argentinos de compañeros en el plantel. En un momento llegamos a ser 14 argentinos. Eso hizo que entre todos nos diéramos una mano”, valoró.

Una reglamentación del torneo limitó la cantidad de futbolistas extranjeros en la citación de cada desafío. “Siempre quedaban afuera entre cuatro y cinco argentinos. Esto produjo una linda competencia entre todos”, resaltó Faustino, quien una vez que ingresó al 11 no dejó su lugar en el equipo.

“Llegué a Grecia a fines de enero. Empecé a jugar en marzo y desde ahí tuve la suerte de no salir nunca del equipo”, chapeó. “Me tuve que adaptar a jugar de lateral, que era una posición que no estaba acostumbrado. La necesidad me llevó a jugar en ese puesto y la verdad que me encantó”, aseveró Faustino, quien hoy se define como marcador de punta izquierdo.

“Cuando me preguntan de qué juego digo que de lateral, ofensivo, y lo remarco”, se describió. “A los entrenadores que tuve en el club le remarqué que me gusta atacar, más que nada para que lo sepan y no me reten después. Tengo una pelea con el central izquierdo, quien es el que más sufre. Me gusta arrancar desde atrás y llegar de sorpresa. Siempre había jugado de extremo, pero no tuve mucho gol en mi carrera. Ahí pensé en probar unos metros más atrás. En el último torneo fui uno de los laterales con mayor asistencia. Me faltó el gol, pero ya va a llegar”, se esperanzó.

Cumplir otro rol le permitió adquirir nuevos conocimientos a su juego. “Ahora tengo otro panorama y evalúa cuando me proyecto y cuando me quedo. Me costó en el primer torneo porque el equipo estuvo al borde del descenso. En el segundo campeonato trabajamos muy bien y quedó expresado en la tabla. El Of finalizó quinto, cerrando una temporada histórica”, revivió.

Faustino Dettler cerró un ciclo para alcanzar una meta

El vínculo de Faustino expiraba en 2024. Asimismo rescindió vínculo buscando un salto de calidad en su carrera. “La idea es seguir en Grecia, pero en un equipo de Atenas por una cuestión de vidriera”, argumentó. “Hicimos una temporada histórica, pero ninguno de los chicos pudo dar el salto a Primera División porque la atención está concentrada en la capital. Por eso evalúo ofertas de equipos de Atenas. Si tengo una temporada similar a la anterior llegará la chance de dar el salto a Primera División, que es lo que busco”, agregó.

A la distancia. Faustino transitó por primera vez en el club Patronato cuando tenía 5 años. “Comencé a jugar en la escuela de Don Claría”, revivió. Formó parte de la estructura del club de barrio Villa Sarmiento hasta los primeros días de 2022, y 10 meses después de su salida el Rojinegro escribió la página más dorada de su centenaria historia al conquistar la Copa Argentina.

“Lo viví como un hincha más”, citó Dettler. “En el plantel tenía como compañero a Nacho Giménez, que hizo inferiores en Talleres y es hincha de la T. Hicimos una apuesta y se la terminé ganando”, subrayó, con picardía.

“Antes de la final de la Copa Argentina intercambié mensajes con mis excompañeros de Patronato y les aconsejé que lo disfruten porque el hecho de estar en una final ya era un acontecimiento histórico. Después se dio el broche de oro. Fue un título merecido por el plantel y el cuerpo técnico”, cerró.