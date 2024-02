Falleció Tula, el histórico hincha de la Selección Argentina.

534127.jpg

Murió el hincha más famoso de la Selección Argentina

Tula asistió a todos los mundiales desde Alemania 1974 y presenció las coronaciones del seleccionado nacional en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Además, en febrero de 2023 recibió el premio a la Mejor Hinchada en representación al acompañamiento que hizo la gente en el último Mundial.

En una entrevista realizada en 2015, se refirió a su fanatismo por Rosario Central con una llamativa frase: "Yo no era un barra, era un hincha apasionado de Central. Estuve con (Víctor) Vesco, (Federico) Flynn, (Adolfo) Boerio, pero a mí Central jamás me pagó un viaje ni me dio entradas. Yo podía colarme en los techos o los fuelles de los trenes o en todas las canchas del país, pero no usaba la plata del pueblo".