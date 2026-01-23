Falleció Jorge Franco, histórico dirigente del fútbol de Rosario del Tala.

Rosario del Tala vive un profundo dolor tras el fallecimiento de Jorge Franco, destacado dirigente y presidente de la Liga Departamental.

La comunidad deportiva de Rosario del Tala atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Franco , reconocido dirigente que dedicó gran parte de su vida al fortalecimiento de las instituciones deportivas locales. Su partida provocó un hondo pesar, especialmente en el ámbito del fútbol de la región.

De acuerdo a lo informado por Tala Radio, Franco fue una figura estrechamente vinculada al deporte. Su trayectoria quedó marcada, principalmente, por su desempeño como Presidente de la Liga Departamental de Fútbol, etapa en la que impulsó iniciativas clave que favorecieron el crecimiento sostenido del fútbol talense, contribuyendo a la consolidación de la competencia y al desarrollo de la infraestructura local.

Jorge Franco (1).jpeg

Las repercusiones no tardaron en manifestarse. En declaraciones a la televisión local, Félix Velázquez expresó su profundo pesar por la noticia y destacó la trayectoria y el compromiso de Franco con el deporte.

El impacto de su fallecimiento trascendió el ámbito local. La Federación Entrerriana de Clubes emitió un comunicado oficial en el que hizo llegar sus condolencias y reconoció la labor desarrollada por Jorge Franco en el deporte provincial.