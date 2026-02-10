Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Si estás planeando viajar al exterior acá te contamos qué documentación necesitás, qué aspectos sanitarios debés considerar y cómo prepararte para que tu experiencia sea segura y sin sorpresas.

Organizar un viaje implica mucho más que elegir el destino y comprar pasajes. Cada pasajero que viaja entre fronteras internacionales es el único responsable de obtener toda la documentación necesaria para viajar, y conocer los requisitos para viajar te permite evitar inconvenientes en el aeropuerto, ahorrar tiempo y disfrutar con tranquilidad.

Documentación esencial: pasaporte, DNI y visas

Para los viajes internacionales necesitarás un pasaporte válido, y en muchos casos es el único documento aceptado para cruzar fronteras. Es fundamental que tu pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de tu viaje, ya que varios países exigen este requisito para permitir el ingreso. Además, los pasaportes deben estar en buen estado, sin daños apreciables más allá del desgaste habitual por el uso.

Si viajás dentro del Mercosur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), podés viajar con tu documento nacional de identidad sin necesidad de pasaporte.

Sin embargo, para destinos fuera de la región, el pasaporte es obligatorio. Respecto a las visas, si necesitarás una visa para ingresar al país que querés visitar depende de si ese país exige este requisito para tu nacionalidad. Consultá siempre con el consulado del país de destino para verificar los requisitos específicos.

Seguro médico: protección indispensable en el extranjero

Aunque no todos los viajeros tienen la obligación legal de presentar un seguro médico para ingresar a ciertos países, contar con uno es altamente recomendable. Algunos países exigen disponer de un seguro de viaje con coberturas médicas a la hora de visitarlos, con el fin de que los viajeros no supongan una carga económica. En destinos como Cuba, Ecuador y algunos países europeos, el seguro médico es obligatorio.

Más allá de la obligatoriedad, lo más aconsejable es disponer de uno antes de realizar el viaje. El sistema médico de muchos países se caracteriza por ser privado, de manera que cualquier tipo de asistencia médica sin el seguro adecuado puede suponer un desembolso muy considerable.

Una simple consulta médica en el extranjero puede costar cientos de dólares, y una internación, miles. Por eso, contratar un seguro de viaje con cobertura médica amplia te da tranquilidad y protección financiera ante cualquier imprevisto.

Requisitos sanitarios: vacunas y certificados de salud

Antes de viajar, es fundamental informarte sobre los requisitos sanitarios del país de destino. Los viajeros pueden actuar como portadores de diversas enfermedades, por lo que cada país tiene pautas específicas y requisitos de vacunación que en algunos casos están sometidos a reglamentación internacional, por lo que se necesita presentar un Certificado Internacional de Vacunación.

La vacuna contra la Fiebre Amarilla es obligatoria para entrar en algunos países de África y América del Sur. La vacuna da una inmunidad a partir de los 10 días de su administración. Otros destinos pueden requerir vacunas contra hepatitis A, tétanos, fiebre tifoidea o meningitis, dependiendo de la región. Consultá con un Centro de Vacunación Internacional o con tu médico de cabecera para saber qué vacunas necesitás según tu itinerario.

Además, algunos países todavía solicitan certificados sanitarios relacionados con COVID-19, aunque las restricciones han disminuido considerablemente. Verificá siempre las normativas actualizadas antes de partir.

Consejos para viajar: planificación y preparativos

Investigá tu destino con anticipación

Obtener información sobre tu destino es un paso fundamental cuando planeas una nueva aventura. Esto incluye aspectos como el clima, la cultura, la seguridad y los requisitos para obtener el visado —en caso de ser necesario—. Conocer las costumbres locales, los horarios de atención de atracciones turísticas y las opciones de transporte te ayudará a optimizar tu tiempo y evitar contratiempos.

Organizá tu presupuesto

Establecer un presupuesto claro y realista te ayudará a evitar sorpresas desagradables y asegurarte de que tu economía esté bajo control durante todo el viaje. Incluí en tu cálculo los gastos de alojamiento, transporte, comidas, actividades y un fondo de emergencia para imprevistos. Recordá que los costos médicos en el extranjero pueden ser muy elevados si no contás con un seguro.

Prepará un botiquín de viaje

Antes de salir, prepará un pequeño botiquín de viaje con lo básico: analgésicos, antiinflamatorios, antidiarreicos, antihistamínicos, protector estomacal y biodramina. Además de otros productos como tiritas, betadine, esparadrapo, gasas, termómetro, repelente de mosquitos y protector solar. Si tomás medicación habitual, llevá suficiente cantidad para toda la duración del viaje, junto con la receta médica.

Documentación adicional: permisos y autorizaciones especiales

Si viajás con menores de edad, podrías tener que mostrar documentos que demuestren su parentesco así como una carta de consentimiento o permiso de viaje del menor, otorgada por el padre y/o madre o el tutor legal no presente. Este requisito es obligatorio en muchos países y su incumplimiento puede impedir el viaje.

También es importante llevar copias digitales y físicas de todos tus documentos: pasaporte, DNI, póliza de seguro, reservas de alojamiento y pasajes. Guardá una copia en tu correo electrónico o en la nube para acceder a ellos desde cualquier lugar en caso de pérdida o robo.

Transporte y movilidad en destino

Conocer las opciones de transporte es fundamental para desplazarte dentro del país. También se recomienda hacer una lista de atractivos y actividades, priorizando los lugares imperdibles. Evaluá si necesitás alquilar un auto, si el transporte público es eficiente o si conviene usar aplicaciones de movilidad. Reservar con anticipación puede ahorrarte dinero y garantizarte disponibilidad.

Además, investigá si necesitás permisos especiales para conducir en el extranjero, como el Permiso Internacional de Conducción, que es obligatorio en varios países europeos y asiáticos.

Recomendaciones finales antes de partir

Confirmá tus vuelos y reservas: Verificá horarios, terminales y requisitos de check-in con al menos 24 horas de anticipación.

Registrate en el consulado: Algunos países ofrecen servicios de registro de viajeros que facilitan la asistencia consular en caso de emergencia.

Llevá efectivo y tarjetas: Asegurate de tener moneda local o dólares, además de tarjetas de crédito y débito sin comisiones internacionales.

Informá a tu banco: Avisá a tu entidad bancaria sobre tus fechas y destino de viaje para evitar bloqueos de tarjetas por movimientos inusuales.

Descargá mapas offline: Aplicaciones como Google Maps permiten guardar mapas para consultarlos sin conexión a internet.

Preparar un viaje internacional requiere atención a múltiples detalles, pero con la información correcta y una buena planificación, podés evitar imprevistos y disfrutar al máximo de tu experiencia.

Conocer los requisitos para viajar, contar con la documentación en regla, tener un seguro médico adecuado y seguir estos consejos para viajar te permitirá partir con confianza y tranquilidad.

Recordá que cada destino tiene sus particularidades, por lo que siempre es recomendable consultar fuentes oficiales y mantenerte informado sobre las normativas vigentes. Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras, y estar bien preparado es el primer paso para que todo salga perfecto.