Facundo Sava comenzó su ciclo como DT de Atlético Tucumán.

Facundo Sava es el nuevo DT de Atlético Tucumán

Embed ¡Facundo Sava es el nuevo DT de Atlético Tucumán! Bienvenido, y muchos éxitos al frente de nuestro equipo. pic.twitter.com/6sFQfWlcRi — Atlético Tucumán (@ATOficial) March 3, 2024

El ex DT de Huracán y Racing fue presentado ante el plantel por el presidente del club, Mario Leito, y Diego Barrado, quien luego de su interinato regresa a su puesto de DT en la división reserva.

El Decano confirmó que Sava tendrá en su equipo de trabajo a Hernán Darío Lopez, Santiago Ariel Montanari, Damián Salazar, Héctor Maximiliano Serafinovich y Damián Eduardo González.

"Estoy contento con esta nueva posibilidad, me entusiasma el club, conozco a muchos jugadores. Hace siete años estuve cerca de llegar, pero mi suegro no estaba bien en ese momento y por eso no vine. Es un club instalado en el fútbol argentino, un club grande del país, el equipo está en la etapa de acomodarse", dijo Sava en rueda de prensa.

Atlético Tucumán, que no ganó en lo que va de la Copa de la Liga, viene de empatar sin goles con Vélez. El Decano, con 5 puntos, está penúltimo en la Zona A y en la novena fecha recibirá a Banfield, el próximo miércoles, desde las 21.30.