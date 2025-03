Facundo Curuchet retornó al club de sus amores

El ex-Colón de Santa Fe y Platense, entre otros tantos equipos, recibió ofertas de equipos que se preparaban para competir en el Torneo Federal A. Esta posibilidad no lo sedujo. Su premisa era continuar formando parte de la estructura de uno de los animadores de la segunda categoría del fútbol argentino. Esa posibilidad no se presentó en el mercado de pases.

De esa manera surgió la chance de defender en la cancha la camiseta que lució orgulloso, de manera recreativa, en cada localidad del país y el exterior donde el fútbol le abrió las puertas. En este sentido, Facundo aceptó la propuesta para disputar el Torneo Apertura de la Divisional A de la Liga Departamental de Gualeguaychú y la Copa Gualeguaychú “Marcelo Grioni” para Pueblo Nuevo.

Facundo Curuchet, de regreso en su casa

El pasado domingo Curu tuvo su estreno en esta nueva etapa de su vida. Ingresó a escena desde el banco de suplentes para disputar la última media hora del encuentro que La Banda igualó 0 a 0 ante Black River, en el estadio de La Ciudadela.

“Me fui de Gualeguaychú a fines de 2007 para sumarme a Colón de Santa Fe. Es lindo estar nuevamente en mi casa, en mi ciudad y en el club del cual soy hincha. Quería seguir jugando de manera profesional, pero lamentablemente no salió ningún club. Para no estar parado y esperando hasta la reapertura del libro de pases opté por jugar en Pueblo Nuevo”, detalló, en diálogo telefónico con Ovación.

Su incorporación a Pueblo Nuevo revolucionó al ámbito del balompié de la Ciudad del Carnaval. Curu enriquece la competencia doméstica. Le aporta la experiencia que adquirió en sus pasos por Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Ramón Santamarina de Tandil, Juventud Unida de Gualeguaychú, Independiente Rivadavia de Mendoza, Platense, Aldosivi de Mar del Plata y Cienciano de Perú. Con este equipo clasificó a la Copa Sudamericana. Claro que la premisa es utilizar este tiempo como una transición hasta que surja una nueva posibilidad de retornar al ámbito profesional.

“Fue raro mi salida de Racing porque terminé jugando. Después fueron pasando los días y no conseguía club. En realidad tuvo ofertas, pero eran de equipos que se preparaban para jugar el Torneo Federal A. Mi idea era continuar en el Nacional B, pero lamentablemente no hubo llamados de equipos de esa categoría. Después cuando comenzamos hablar de nuevo los equipos estaban armados y no se dio en ningún lado”, lamentó.

“Hoy me arrepiento de no haber aceptado una propuesta para jugar el Federal. Si bien significaba bajar de nivel, a su vez significaba continuar en una competencia más exigente. De todos modos el último mercado de pases fue raro porqué un montón de compañeros tampoco consiguieron club. Ahora es pensar en estos meses estar bien, jugar en Pueblo Nuevo para mantenerme y en el futuro ver si sale alguna oferta”, aspiró el Sabalero, como lo bautizaron en su Gualeguaychú natal.

Nueva etapa en Pueblo Nuevo

El pasado sábado llegó al sur entrerriano la documentación que habilitó la presencia de Curuchet en la competencia oficial. 24 horas después lució por primera vez la camiseta de Pueblo Nuevo en un encuentro oficial de Primera División. “Jugué 30 minutos. Me sentí bien. Tengo que volver a agarrar ritmo y adaptarme a lo que conlleva el fútbol local. Es más áspero”, describió.

En La Banda se reencontró con viejas caras conocidas. Con varios personajes que conoció en plena etapa de adolescencia, periodo en el que Facundo proyectó el sueño de transformarse en un futbolista profesional.

“Habitualmente venía 15 días a Gualeguaychú de vacaciones. Ahora me reencontró con un montón de personas que no veía desde hacía muchos años. Desde el primer día que comencé a moverme en Pueblo Nuevo la gente del club querían que me quedara, que firme para jugar en la Liga Departamental. Hay gente que es más grande y que conozco. Cuando firmé, estaban contentos, me felicitaban”, indicó Curu, quien comparte trabajo con generaciones menores.

“Volver al jugar en el club del cual soy hincha me permitió jugar con chicos que no habían nacido cuando me fui a Colón. Otros eran niños y hoy estoy compartiendo plantel junto a ellos”, señaló.

Las diferencias de estructura entre el profesionalismo y el amateurismo son abismales. No obstante, el experimentado delantero, de 35 años, encara este desafío con la seriedad que amerita. Me preparo con mucho seriedad sabiendo que son ámbitos muy diferentes, pero buscando una posibilidad en julio en el Nacional”, señaló el Sabalero, dejando en claro cual es el horizonte que tiene en el camino.