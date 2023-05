Facundo Cobos: "Fue muy importante el cambio de localía"

El defensor de Patronato, Facundo Cobos, remarcó que no se sintieron locales jugando en el estadio de Colón de Santa Fe. "En el Grella nos hacemos muy fuerte".

"Fue muy importante el cambio de localía. En Santa Fe no nos sentimos locales. Nos dolió mucho cuando nos enteramos que no íbamos a jugar en nuestra casa. Creemos que podían haber esperado un poco más, pero entendemos desde nuestra posición y no quedó otra que venir a jugar a cancha de Colón", relató el marcador de punta izquierdo, en conferencia de presa.