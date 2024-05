Fabricio Sanguinetti, el delantero que no cree en las mufas

Sam Cane anunció su retiro y los All Blacks se quedan sin su gran líder

El uruguayo tuvo su bautismo en la red a los 45’ minutos al inaugurar el marcador en barrio Villa Sarmiento. 5 minutos después estiró cifras para brindarle mayor tranquilidad al representante entrerriano.

“No creo mucho en la suerte y en las mufas, sino que es psicológico. Todo es psicológico. La cabeza es lo que controla las piernas. Está todo arriba”, aclaró el atacante. “Estas actuaciones dan una confianza extra para ir al próximo partido diferentes”, añadió, en rueda de prensa.

Su semblante transmitió la felicidad por finalizar una jornada con dos tantos, los primeros en la temporada para el charrúa. “Sea tarde o temprano hacer un gol es hermoso y más para mi que me gusta convertir. Hubiese querido que llegaran antes, pero las circunstancias no eran buenas. No teníamos esa cuota de suerte, pero llegaron”, agradeció.

Sanguinetti indicó que la apertura del marcador fue un momento determinante en el desarrollo del partido. “El gol en el cierre del primer tiempo nos cambió la mentalidad. Después pudimos liquidarlo en el segundo enseguida”, repasó.

El respaldo al cuerpo técnico interino

Por otro lado, el goleador de la jornada resaltó el trabajo ideado por el cuerpo técnico interino encaberzado por Marcelo Candia. “Pudimos interpretar muy bien lo que Marcelo quiso. El cuerpo técnico es muy profesional. En una semana te das cuenta que tienen ganas de trabajar y quieren intentar. Hoy jugamos, lo buscamo arriba. El gol y la victoria se dio en el mejor momento”.