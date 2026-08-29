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Fabricio Pistrilli, el licenciado del pugilismo paranaense

El director técnico paranaense Fabricio Pistrilli recibió el título de Licenciado en Educación Física y aplica su aprendizaje en el gimnasio.

Víctor Ludi

Por Víctor Ludi

29 de agosto 2026 · 08:25hs
Fabricio Pistrilli trabaja en la preparación física y técnica de sus alumnos

Víctor Ludi/UNO

Fabricio Pistrilli trabaja en la preparación física y técnica de sus alumnos, sea para la competencia o no.

Semanas atrás, el director técnico paranaense Fabricio Pistrilli recibió su diploma de Licenciado de Educación Física, carrera que cursó en la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario mientras, de manera paralela, cumplía con sus obligaciones en la Policía de Entre Ríos y en su gimnasio de boxeo.

Su objetivo es claro, continuar adquiriendo conocimientos para poder implementarlos en su lugar de trabajo.

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“Hace cuatro años y medio que abrí el gimnasio donde funciona el Team Pistrilli, en Corrientes 227. Han venido varios boxeadores ya formados, tanto amateurs como profesionales, para prepararse físicamente y también han ido saliendo nuestros boxeadores aficionados, que cada vez son más. Actualmente hay cuatro peleadores en actividad y pronto se sumarán otros dos, que debutarán el 6 de noviembre en la velada en el Club San Agustín. Por eso considero que es importante no quedarme con lo que sé, sino que siempre es importante actualizarse para adquirir más conocimientos y así poder trabajar mejor con los boxeadores. Además, estoy en tratativas de sumar un nutricionista al equipo de trabajo para seguir mejorando la preparación de los alumnos, sean los que pelean o no”, contó el flamante licenciado a UNO.

Fabricio Pistrilli habló sobre su formación

Luego comentó cómo fue su etapa facultativa: “Yo me recibí de profesor de educación física en 2016 y tuve la suerte de haber tenido grandes profesionales como profesores. Luego realicé varias capacitaciones, entre ellas con Horacio Anselmi, y después realicé la licenciatura de alto rendimiento, la cual comencé en 2019, en la que me orienté principalmente en el boxeo. Al trabajo final lo presenté y defendí a finales del año pasado y ahora me entregaron el título. Esto fue posible gracias a que la Policía de Entre Ríos me permitió ir a cursar los sábados a Santo Tomé y Rosario, por lo que estoy muy agradecido con sus autoridades”.

“A grandes rasgos, puedo decir que la tesis estuvo enfocada en el entrenamiento en la época de pandemia –explicó–. Junto con otro profesor, Maximiliano Camarda, realizamos una investigación sobre cómo se buscaba la forma de entrenar en esos momentos”.

Al ser consultado sobre dónde debe apuntar la preparación de un deportista de combate, comentó que: “el foco lo hacemos en la fuerza, que es un pilar fundamental para cualquier deportista. También hay algo muy importante que se trabaja es la simetría, porque un deportista tiene que ser simétrico, estar bien balanceado. Agustín Ramírez y José Luis Suárez, dos de mis pupilos, tienen mucho nivel de fuerza. Cuentan con un gran potencial, que son las fibras rápidas, lo cual es fundamental para los deportistas. Nosotros buscamos potenciar con una buena preparación física”.

Se pospuso la pelea por el Título Entrerriano

Agustín Ramírez, su pupilo, es el retador obligatorio para pelear por el título entrerriano de la categoría Hasta 64 kilos.

Agustín Ramírez, su pupilo, es el retador obligatorio para pelear por el título entrerriano de la categoría Hasta 64 kilos.

El 11 de septiembre Agustín Ramírez, pupilo de Pistrilli, iba a pelear por el título de la Federación Entrerriana de Box (FEB) de la categoría Hasta 64 kilos en el Club Santa Rosa de San José, pero la pelea fue suspendida porque el campeón vigente, el villaguayense Ramón Silva, se enfermó. Tiene tiempo hasta octubre para realizar la defensa obligatoria, sino será despojado de su cinturón.

Pistrilli aseguró que su discípulo “estaba dejando todo en cada entrenamiento y lamentablemente de cayó la pelea, pero son cosas que tiene este deporte. Tenemos que estar listos para cuando nos toque. Si bien yo colaboré como preparador físico para los pupilos de César Jaime, como Soledad Rodríguez, Elías y Marcos Jaime cuando ganaron los títulos entrerrianos, como técnico todavía no he podido que uno de mis alumnos se consagre. Suárez ya tuvo dos oportunidades y no se le dio. Pero seguimos trabajando y ojalá se le dé a Agustín Ramírez porque sería muy lindo para él, para todos los chicos del gimnasio y para mí como entrenador. Y si no se da, hay que seguir trabajando con dedicación y disciplina”.

Nicolás Pagliaruzza busca sponsors

El pugilista paranaense Nicolás Pagliaruzza busca sponsors para impulsar su carrera como profesional, que iniciará el 18 de septiembre, en el estadio Moisés Flesler del Centro Juventud Sionista, donde pelará con Pablo Romero, a cuatro rounds en la categoría Superligero. Mientras continúa con su puesta a punto, Paya y su entorno buscan apoyo para poder costear los gastos que demanda su preparación.

Fabricio Pistrilli Educación física Entrerriano Box Nicolás Pagliaruzza
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