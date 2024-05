Fabián Prestofelippo y un gran paso en su carrera profesional.

La felicidad de Fabián Prestofelippo con la camiseta de su nuevo club, Unión de Santa Fe

Sin dudas, el desafío es muy grande. Pero el joven está más que preparado para afrontar los obstáculos que se le presentarán en una institución con 117 años de historia y que se ha destacado a lo largo de estos años por la formación de figuras rutilantes bajo los tres palos.

UNO dialogó con Fabián y el mismo se mostró entusiasmado por esta gran oportunidad que se le presenta. Además, destacó que es un sueño más que se le cumple.

—¿Cómo te surge esta posibilidad?

—Me surge de la mano de Mauro Trucco, que actualmente es el entrenador de arqueros de la Reserva. Lo conozco hace muchos años, hemos coincidido en capacitaciones, congresos de entrenadores de arqueros y forjamos una amistad por la pasión que nos une en la formación de arqueros bajo una misma convicción y metodología de trabajo.

—¿Te costó tomar la decisión de abandonar el Atlético Neuquén Club?

—No sé si la palabra sería que me costó. Pero me puso muy feliz la posibilidad de llegar a un club de Primera División. Me sentía muy cómodo en el Atlético Neuquén Club, incluso, me mudé cerca del club y prácticamente, vivía ahí. Aprecio enormemente a la gente de la institución y me hicieron sentir parte de ellos desde el primer día. Voy a seguir yendo, porque me dejó muchos amigos y se comportaron muy bien conmigo. Por ejemplo, el año pasado tuve una operación del ligamento de la rodilla y ellos estuvieron presentes desde el primer momento. Luego, nació mi hija y también estuvieron a la expectativa.

—¿Con qué profesional se va a encontrar Unión de Santa Fe?

—Se va a encontrar con un profesional. Pero también, con una persona que ama lo que hace y se preparó para esto. Esta propuesta me encuentra en un gran momento y con las ganas de afrontar lo que significa este desafío. Es un club muy ordenado y prolijo. Por eso, tengo ese desafío de poder sumar un grano de arena para que Unión de Santa Fe siga siendo una cuna de arqueros.

—¿Ya tuviste algún contacto con el cuerpo técnico?

—Conocí al coordinador, directores técnicos y profesores. Son gente muy amable, predispuestas desde el momento uno para guiarme.

—¿Es un sueño concretado?

—Se puede decir que es el primer paso de un gran sueño, la primer meta concretada. Así que estoy muy contento de formar parte de Unión de Santa Fe. Pero fundamentalmente, del equipo de trabajo. Es un orgullo enorme. Ahora me queda demostrar y aprovechar la posibilidad, representando de la mejor manera a Paraná en esta ciudad.

Reserva

Por la fecha 13 de la Copa Proyección Sur Finanzas, Unión de Santa Fe recibirá mañana a Lanús, a partir de las 17.

El equipo dirigido por Nicolás Vazzoler viene de caer ante Defensa y Justicia por 2-1 y desperdició una chance importante para poder meterse en los octavos de final del certamen doméstico. El Tatengue tiene 11 puntos y está a 5 de Huracán, que está en el 8º puesto (último equipo que está clasificando a la siguiente instancia).