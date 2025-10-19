El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón.

El Torneo Eduardo Uranga finalizó con Estudiantes campeón de la Copa de Oro. Una fiesta del rugby con jóvenes de todo el país destacando en la cancha.

El Torneo Eduardo Uranga llegó a su fin este domingo, dejando una huella imborrable en la ciudad de Paraná. En su 31ª edición, el certamen, que es uno de los más importantes del rugby juvenil en Argentina, reunió a 28 equipos de la categoría Menores de 15 años. Con la participación de cientos de jóvenes jugadores, acompañados por entrenadores, dirigentes y familias, hicieron de este torneo una verdadera fiesta del deporte formativo.

La competencia se desarrolló en las canchas del predio El Plumazo, donde durante sábado y domingo se disputaron intensos partidos que mantuvieron al público al borde de sus asientos. Con un nivel de juego destacado, el Torneo Eduardo Uranga demostró una vez más el gran potencial del rugby juvenil en el país.

Concluyó una nueva edición del Torneo Eduardo Uranga

Luego de dos días de emociones y esfuerzo, finalmente se definieron los campeones de las distintas categorías. En la Copa de Oro, CAE Negro se consagró campeón tras vencer 6-0 a Universitario de Tucumán Azul, en una final sumamente disputada en la que ambos equipos demostraron su solidez defensiva. Con esta victoria, CAE Negro se llevó el trofeo más codiciado del torneo, en una jornada que reflejó el compromiso y la dedicación de sus jugadores.

Por otro lado, en la Copa de Plata, Jockey Club de Salta Rojo logró el título tras imponerse por 14-7 ante Neuquén Rugby Azul. El equipo salteño mostró un gran nivel de juego, destacándose por su capacidad de reaccionar ante las adversidades y superando a un duro rival para alzarse con el trofeo.

En la Copa de Bronce, Lomas Rugby de Posadas se coronó campeón al derrotar 22-12 a CRAR de Rafaela. En un encuentro que estuvo marcado por el dinamismo y la intensidad, el equipo posadeño mostró su mejor versión y se quedó con el título tras una destacada actuación en la final.

Finalmente, en la Copa de Cristal, Universitario de Santa Fe se consagró campeón al vencer 17-7 a Regatas de Resistencia. Con un juego preciso y organizado, los santafesinos demostraron su jerarquía y se llevaron el trofeo de manera clara, dejando en evidencia su crecimiento y potencial a futuro.

Este torneo no solo se destacó por la calidad de los partidos, sino también por los valores de formación, respeto y camaradería que siempre han sido el sello distintivo de esta competencia. Además, como cada año, el Torneo Eduardo Uranga rindió homenaje a la figura histórica de Eduardo Uranga, uno de los grandes referentes del rugby entrerriano, quien dejó una huella imborrable tanto por sus logros deportivos como por su legado como formador y líder.

Con el éxito de esta nueva edición, el Torneo Eduardo Uranga se consolidó una vez más como un pilar fundamental en el desarrollo del rugby juvenil en Argentina, reafirmando su importancia en la formación de futuros talentos y en la construcción de valores que trascienden el deporte. Además, brindó una plataforma única para que jóvenes de todo el país se conectaran, compartieran experiencias y forjaran amistades, fortaleciendo el sentido de comunidad y el espíritu deportivo que distingue a esta competencia.