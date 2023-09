Estudiantes venció de local a Córdoba Athletic

Por su parte, Santa Fe Rugby cayó frente a Universitario de Tucumán en su cancha ubicada en barrio San Martín por 27 a 21 en un cotejo que fue arbitrado por el cordobés Juan Pablo Chumbita.

En la primera fecha del Interior B, CRAI se trajo un gran triunfo de su visita a la provincia de Mendoza al vencer a Banco por 36 a 22.

En relación a lo acontecido en Tucumán, lo mejor del partido llegó en los últimos minutos. El triunfo de los dueños de casa se dio en el último minuto.

Fue un final no apto para cardíacos. Con elencos tucumanos, pero en particular con Uni, ya que hay que jugarle hasta la última jugada. Hay que estar atentos, no descuidarse, ya que si no factura como le hizo a los Tricolores santafesinos.

Fue un partido que claramente se lo podía haber llevado Santa Fe Rugby, pero la victoria se la terminó adjudicando el dueño de casa porque no se dio nunca por vencido.

Es cierto que estuvo a 20 segundos de llevarse el triunfo, pero el rugby se juega hasta el pitazo final del árbitro, y la que se logró imponer fue la escuadra tucumana. La jugada definitoria agarró mal parada a la defensa del conjunto conducido por Pablo Pfirter y el local se llevó el partido.

En la provincia del Chaco, Curne de Resistencia superó a Urú Curé por 35 a 32, San Martín de Villa María cayó ante Los Tarcos de Tucumán por 26 a 25, mientras que Estudiantes de Paraná venció a Córdoba Athletic por 38 a 29.

En la Zona B, Universitario de Córdoba venció a Jockey de Córdoba 31 a 30, Jockey de Rosario a Duendes 20 a 19, Marista a Tucumán RC 34 a 17, y Old Lions perdió de local ante Gimnasia de Rosario 25 a 10.

En Chacras de Coria, CRAI consiguió imponerse a Banco de Mendoza por 36 a 22, en un cotejo arbitrado por Jeremías Volante de Buenos Aires. Los Gitanos continúan por la buena senda ya que vienen de derrotar a Los Tordos de Mendoza por 22 a 10, y en la próxima fecha, el 16 de septiembre recibirá en la autopista a Old Resian de Rosario.

También se registraron el triunfo de Sporting de Mar del Plata sobre Old Resian 40 a 29, Liceo de Mendoza a Aranduroga 35 a 22, Uni de Rosario 36 a Tequé de Mendoza 36 a 19, Tala a Natación y Gimnasia 28 a 22, Huirapuca a La Tablada 21 a 20, Mar del Plata Club a Sportiva de Bahía Blanca 36 a 17 y Jockey Club de Salta a Tucumán Lawn Tenis 28 a 26.