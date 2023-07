Estudiantes de Concordia se baja de la Liga Argentina

El dirigente de Estudiantes de Concordia, Enrique Agosti confirmó que el Verde no jugará la segunda categoría debido a la falta de apoyo en el club.

El máximo dirigente de Estudiantes de Concordia, Enrique Agosti ratificó que el Verde no competirá en Liga Argentina, segunda división de básquet nacional.

“Estudiantes no va a jugar la próxima Liga Argentina”, afirmó Agosti en 3200 el Código del Deporte y explicó que fue una decisión muy difícil de tomar. “Los tres últimos años fueron complicados. Teníamos un grupo de trabajo conformado, algunos se tomaron licencia y otros me querían apoyar pero a la distancia. Quedé prácticamente solo”, agregó.

A su vez, manifestó: “Particularmente veo que no tenemos una estructura organizacional y yo solo no puedo y quiero hacerlo. Voy más allá, no quiero hacer más básquet profesional tampoco”.

Y a continuación contó: “Ayer (viernes) en una comida de la Peña del Verde se llevó a cabo un lindo debate donde muchos amigos quieren tomar la posta de hacer otras categorías que no estoy de acuerdo. Pese a esto, tengo que reconocer que soy el presidente de un club y si la mayoría está de acuerdo lo tengo que aceptar”.

Ante la pregunta si le dolió la decisión Agosti respondió: “Me dolió mucho más tomar la decisión de bajarnos de la Liga Nacional de Básquet que esta. Ya tenía masticado lo que iba a suceder este año. No supe rearmar los equipos de trabajo y la estructura organizacional para llevarla adelante. También hay que ver el lado positivo y es importante apoyar a los que van a tomar las riendas en el nuevo proceso”.

Por otro lado, Enrique habló del presente institucional de Estudiantes. “No estamos en el nivel que quisiéramos estar pero estamos trabajando para lograr los objetivos que nos propusimos. El contexto económico es difícil”, dijo.

Además, contó que están trabajando en unos nuevos proyectos con las subcomisiones de las disciplinas que abarca el club, también en obras para que el socio pueda disfrutar y habló de los trabajos que se están realizando en el predio de la Costanera.

“Estamos esperando una respuesta del Gobierno provincial por un proyecto que entregamos en cuanto a infraestructura. De momento seguimos con los pequeños recursos que tenemos y avanzamos en algunas tareas”, cerró.