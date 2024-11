"Este título pone a Gustavo Costas en el lugar que se merece"

Teté es hincha de la entidad de Avellaneda desde la cuna. “Soy socio vitalicio”, aclaró. “Mi abuelo y mi tío me hicieron socio el día que nací. Mi viejo estaba preocupado por el registro civil y ellos por Racing”, rememoró, a modo de anécdota.

Quiroz fue uno de los miles de fanáticos de la Academia que el sábado se emocionó en el estadio La Nueva Olla, donde Racing derrotó 3 a 1 a Cruzeiro de Belo Horizonte. “Fuimos con mis hijas, mis sobrinos, mi primo, sus dos hijos. Más allá del resultado, el hecho de estar acompañando al equipo que uno quiere, en el club donde me tocó trabajar fue muy emocionante. Estamos todos muy identificado con Racing”, afirmó, en diálogo con La Mañana de La Red.

Quiroz indicó que el hincha deja de lado las comodidades del hogar para ser testigos de un acontecimiento histórico. El amor por la camiseta, los colores que identifican al club, y el escudo, es más fuerte. Ese sentimiento es el que impulsa a los fieles a estar presente, sin importar el esfuerzo que implica. “Fue duro estar en las tribunas desde las 14 hasta las 19, 20 parados, con 36 grados. Fue terrible para toda la gente, pero las cosas que hace el hincha por su equipo no lo hacés en otro lado ni por que te paguen. Vale la pena. El hecho de estar ahí genera mucha satisfacción”, aseveró.

El premio que merecía Gustavo Costas

La presencia de un ídolo racinguista como Gustavo Costas le da un valor agregado al título. “Le da un plus por lo que significa para la institución y para el hincha de Racing. Gustavo es un hijo pródigo del club, es hincha de nacimiento, fue mascota del equipo del 66. Como jugador le tocó irse al descenso cuando tenía 17 años, Después volvió, dirigió, coordinó, hizo de todo en Racing. Y en los peores momentos del club fue uno de los abanderados en unir a la gente y sacarlo adelante. Este campeonato lo pone en el lugar que lo merece: entre los dos, tres jugadores y técnico más importante de la historia del club”, resaltó.

Gustavo Costas 1.jpg Gustavo Costas se consagró con Racing.

A su vez, Teté ubicó este título entre lo más importantes de la centenaria historia de la institución bonaerense. “Después de la Intercontinental y la Libertadores, lo sigue en importancia”, aseveró, dejando debajo al campeonato conquistado en 2001 que significó el regreso a la galería de campeones después de 35 tediosos años. “Ese título tuvo el plus por el tiempo que llevaba Racing sin salir campeón. Pero este tiene otro valor por la presencia de un entrenador nacido en el club. Además Racing llevaba 36 años sin ganar un título internacional. La característica del campeonato, los rivales que le tocaron, quienes participaron. Aparte la movilización que generó en el hincha. Racing convertido en una familia gigantesca. Nunca lo había vivido como fue esta vez”, argumentó.

En la tribuna Teté lució los colores celeste y blanco. Con el mismo explotó de emoción cuando Roger Martínez, un jugador al que él mismo dirigió, decretó el triunfo de La Academia en La Nueva Olla. La celebración de Quiroz, junto a sus familiares, se viralizó por las redes sociales partidarias de la Academia. “El partido ya terminaba y una chica comenzó a filmar esos pasajes. Me enganchó en la jugada del gol de Roger. Con un poco de vergüenza le preguntó a mi hija si me iba a enojar. Le pedimos el video, lo subimos a las redes y se viralizó”, detalló.

Luego, con el ojo clínico de todo entrenador, analizó el desarrollo de la final. “Antes del partido le daba un 85 por ciento de posibilidades a Racing y un 15 a Cruzeiro. Después el desarrollo mostró eso: Un equipo muy endeble en defensa contra uno muy agresivo, que ataca directo y que se vio favorecido por el sistema de Cruzeiro y su intención casi caprichosa de salir jugando sin sentido y sin progresión. Había mucha diferencia entre un equipo y otro en cuanto a la agresividad, la efectividad y jerarquía de jugadores. Racing fue superior, lo demostró en el primer tiempo. Después los nervios, el calor, el descuento de Cruzeiro y el hecho de ser una final generó un poco de incertidumbre. La diferencia fue muy clara en el juego”, interpretó.

Racing, candidato en la Liga Profesional

Esta conquista le aporta a la Academia el impulso necesario para arrebatarle la condición de líder a Vélez en la Liga Profesional. “Anoche (por el domingo) hablé con Gustavo después del partido de Vélez. En un momento le dije dos cosas. Le aclaré que se podía enojar, pero se lo tenía que decir porque soy su amigo. Le aconsejé que apague el teléfono dos días para descansar y resetear la cabeza para arrancar. Además le dije que si ganaba en Rosario, Racing es campeón. Es el partido más difícil por la semana que tiene por delante, de festejos y relajación que es absolutamente natural. Pero si Racing gana en Rosario, se lleva puesto el campeonato”, indicó.

“Vélez tiene la presión, pero aparte juega entre semana por Copa Argentina. Si Racing gana en Rosario, será un punto importante. Después jugará de local con el plus de la gente. Por eso ese será el partido más complejo. Será el que se saca de encima el festejo de cumpleaños. Aparte cuando Gustavo preservó a varios titulares el equipo muleto ganó jugando muy bien. Puede meter mano desde ahí”, profundizó.

El predio Tita Mattiussi, la clave del éxito

El predio Tita Matiussi es una parte fundamental en los éxitos cosechados por Racing en los últimos años. El Tita fue un proyecto impulsado por hinchas y socios en tiempos donde el club fue declarado en quiebra. Quiroz fue testigo de la movida de los fanáticos. “Se gestó el día que Racing no jugó, pero llenó la cancha igual. Un hincha caracterízado agarró un megáfono para comunicar que tenían pensado abrir una cuenta para salvar a Racing de la quiebra. Esa cuenta la pusieron a nombre de Gustavo, que era el entrenador, y mio. Me quería morir porqué era una época difícil donde el más bueno era catalogado ladrón. Abrimos la cuenta, la gente comenzó a poner plata en la cuenta, llegó un momento que hablamos con la síndico para volcar el dinero para lo que se necesitaba en ese momento. Nos dijo que legalmente no se podía y que viéramos el destino que le íbamos a dar”, revivió.

“Aparecieron las tierras del Tita y ahí se volcó el dinero para hacer las obras. Hacíamos asado para recaudar fondos. Fue una movida de los hinchas. Movieron piedras, emparejaron terreno. Hoy es un predio espectacular donde se forjó este presente a través de formación y venta de jugadores que le permitió salir de los inconvenientes económicos que tenía. Después tuvo muy buenos formadores y muy buenos entrenadores en primera, principalmente Zubeldía que en su momento metió cinco, seis jugadores en Primera cuando no era sencillo desde lo futbolístico. A partir de esas ventas Racing comenzó a crecer, está muy bien administrado por los directivos que están en el club. Así comenzó la resurrección deportiva e institucional”, completó.