Están los semifinalistas de la Copa de la Liga Paranaense

Durante el primer tiempo, el local apostó a sostener el resultado, mientras que Sportivo Urquiza buscó sin éxito abrir el marcador. En el complemento, la intensidad creció y la V Azulada se volcó al ataque en busca de la ventaja, pero Belgrano resistió con orden defensivo y cerró el partido sin recibir goles.

Patronato impuso su autoridad con goleada

El resultado más destacado de la jornada fue el contundente 5 a 0 con el que Patronato derrotó a Universitario en condición de local. El conjunto rojinegro mostró su poderío y autoridad, demostrando por qué es uno de los máximos candidatos al título. Con un juego sólido, movilidad ofensiva y una gran eficacia, Patronato no dejó dudas y selló su pase a semifinales con una goleada que lo posiciona como un favorito a levantar la copa.

Atlético Paraná, semifinalista tras empate y ventaja deportiva

El encuentro entre Paraná y Don Bosco fue uno de los más disputados de la jornada. El partido terminó igualado 1 a 1, con ambos equipos buscando tomar la iniciativa y generando ocasiones de peligro. A pesar de la paridad en el marcador, Paraná se quedó con la clasificación gracias a su mejor ubicación en la fase regular, asegurando así un lugar en semifinales donde enfrentará a Patronato en una serie clásica que promete emociones.

Atlético Neuquén avanza tras empate sin goles

Neuquén y San Benito protagonizaron un partido cerrado y de pocas emociones en el que el marcador no se movió, terminando 0 a 0. El empate favoreció a Neuquén, que gracias a su mejor posición en la tabla general pudo avanzar a semifinales. El "Pingüino" se medirá ahora con Belgrano en el último cruce de semifinales.

Así quedan las semifinales:

Patronato ante. Paraná

Neuquén ante . Belgrano

Estos duelos prometen ser vibrantes y definirán al finalista que luchará por el título de la Copa de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense en Sub 23: suspensión por lluvia

La categoría Sub 23 no tuvo acción este fin de semana, ya que los partidos programados fueron suspendidos debido a las intensas lluvias que azotaron la zona durante el sábado. Los encuentros postergados incluyen: Belgrano vs. Peñarol (en Don Bosco), Patronato vs. San Benito, Sportivo Urquiza vs. Neuquén (que se debía jugar en cancha del Pingüino, ya que la V Azulada cedió su localía) y Paraná vs. Don Bosco. Se espera que la Liga Paranaense de Fútbol comunique pronto las nuevas fechas para la disputa de estos partidos.

El torneo entra ahora en una etapa decisiva, con cuatro equipos que buscarán dar lo mejor de sí para llegar a la final y quedarse con la copa. Los aficionados están expectantes y los próximos partidos prometen emociones fuertes.