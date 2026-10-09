Lautaro Acosta, emblema de Lanús, quedó involucrado en una pelea junto a su hermano Rodrigo. Los incidentes ocurrieron tras la derrota por 2-0, en un partido marcado por las expulsiones y las protestas contra el arbitraje.

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

El partido entre las reservas de Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba terminó en un escándalo que trascendió el resultado deportivo. Tras la victoria del equipo tucumano por 2-0, integrantes del cuerpo técnico visitante y allegados locales protagonizaron una pelea con golpes de puño, empujones y corridas. Entre los involucrados estuvieron Lautaro “Laucha” Acosta, exfutbolista de Lanús, y su hermano Rodrigo, entrenadores de la Reserva de la T.

El encuentro, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Proyección de Reserva, se disputó en el complejo José Salmoiraghi de Atlético Tucumán y estuvo atravesado por las polémicas arbitrales.

Talleres sufrió dos expulsiones durante el primer tiempo. Primero vio la roja Joaquín Soria, en una acción que generó fuertes reclamos porque, según las crónicas del partido, la infracción había sido cometida por su compañero Joaquín Salas. Sobre el cierre de esa etapa también fue expulsado Daniel Ribera.

En el entretiempo, el árbitro Valentín Ibáñez Mesa expulsó a Rodrigo Acosta y a su hermano Lautaro, integrante del cuerpo técnico cordobés, por sus protestas. Ambos debieron seguir el tramo final del encuentro desde un sector de la tribuna local.

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En la segunda parte, Atlético Tucumán abrió el marcador con un gol de Julio Germain Vallejo que generó nuevas discusiones, ya que hubo dudas sobre si la pelota había cruzado completamente la línea. Cerca del final, Carlos Abeldaño marcó el 2-0 y festejó frente a un futbolista de Talleres, lo que derivó en otra expulsión.

Después del pitazo final, la tensión se trasladó hacia el sector ubicado detrás del alambrado y se desató una pelea que quedó registrada en imágenes de la transmisión oficial de LPF Play.

Lautaro Acosta rompió el silencio y apuntó contra el árbitro

Tras la repercusión de los incidentes, el exjugador de Lanús habló con TyC Sports y dio su versión de lo sucedido. Acosta responsabilizó al árbitro por el clima que se generó durante el partido y cuestionó duramente su actuación.

“El gran culpable de todo es, primero y principal, el referí”, sostuvo el exfutbolista, quien consideró que el juez perjudicó a Talleres durante el encuentro.

Además, explicó cómo, según su relato, comenzó el enfrentamiento después del segundo gol del equipo tucumano. Afirmó que, cuando se dirigían hacia el vestuario, agredieron al médico del plantel y a un jugador de la T.

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

“Le tiran un sillazo a nuestro doctor, golpean a un jugador nuestro y nosotros reaccionamos y nos defendimos. Así empezó el tumulto”, aseguró.

Acosta también cuestionó la falta de seguridad en el lugar y negó haber insultado al árbitro antes de ser expulsado junto a su hermano. Sus declaraciones corresponden a su versión de los hechos, mientras que las imágenes difundidas mostraron a ambos hermanos involucrados en los incidentes.

Qué sanciones podría haber tras la pelea

El escándalo podría tener consecuencias disciplinarias para los protagonistas. Las sanciones dependerán de la evaluación de los hechos, de las conductas individuales y de lo que establezcan los informes arbitrales y las pruebas disponibles.

El Código Disciplinario de la AFA contempla suspensiones para futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos que incurran en conductas violentas, además de posibles medidas contra los clubes si se determinan responsabilidades institucionales.

Por el momento, las eventuales sanciones deberán definirse a partir de la investigación disciplinaria correspondiente. La pelea dejó una de las imágenes más preocupantes de la jornada del Torneo Proyección y volvió a poner en discusión la violencia en el fútbol argentino.