“Es algo lindo volver al fútbol argentino. Es lindo volver al país. Con la llegada de mi hija pasamos mucho tiempo lejos de la familia y ahora que empieza el año queríamos estar cerca de la familia y lo amigos y Banfield es como mi casa así que cuando vi la posibilidad y se fueron dando las cosa, no dudé y acá estoy muy contento y con expectativas de que tengamos un gran año”, confió el mediocampista de 27 años que fue papá durante su estadía en el país del norte.

familia remedi.jpg Eric con su familia: Ivis y Delfi.

La confirmación de Remedi generó un gran revuelo en las redes. Una gran muestra de afecto para el jugador que vistió la camiseta del Taladro en más de 60 partidos. “Soy un agradecido y es increíble lo bien que me trataron. Pero lo hicieron siempre. Cuando volvía de las vacaciones e iba a la cancha, la gente me gritaba y me preguntaba cuando iba a volver. Se dio y ahora espero poder devolverle en la cancha todo el cariño que me da”, manifestó el jugador.

“La gente siempre estuvo pendiente y yo también seguía a Banfield cuando estaba afuera. El presidente siempre me hablaba para volver y que tenía las puertas abiertas. Fue todo un poco más fácil”, comentó.

Eric tuvo mucho rodaje en paso por los Estados Unidos, experiencia que definió como “muy buena” en todo sentido y no descartó volver en el futuro.

“Fue algo lindo y hermoso. La vida es un lujo y no le cierro las puertas a la posibilidad de volver. Fue muy cómodo y la pasé muy bien”, declaró el ex-Atlanta United. “Son experiencias muy buenas. Es algo muy lindo competir y jugar con jugadores que son figuras. Eso ayuda y te hace aprender y crecer”, agregó.

Embed ¡Debut en la red! Eric Remedi, ex Banfield, anotó su primer gol en la MLS y fue para el triunfo 1-0 del Atlanta United contra NY City en la semifinal de ida de la Conferencia Este. (Vía /MLS) pic.twitter.com/VgjpfATe2p — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2018

Con ese rodaje y con cinco años más, el fútbol argentino, se encontrará con un Remedi “parecido al que se fue, mucho más maduro”, confió.

“Van a ver un jugador con muchas más experiencia y más roce, pero parecido al que se fue”, adelantó el jugador que marcara su primer gol ante el New York City. En cualquier caso precisó que sigue siendo “el cinco de marca”, pero aclaró que ahora le gusta más “la tenencia de pelota”. “Me suelto mucho más y quizá van a ver un Remedi más arriba. Pero también habrá momentos en los cuales habrá que adaptarse a los partidos. Hay que meter y jugar”, expresó.

En ese contexto dijo que este año el fútbol argentino va a ser “muy intenso” con equipos que “van a proponer distintas cosas”. “La realidad es que el fútbol argentino es muy difícil de jugar. Tenés equipos que te esperan y otros que salen a jugar y te pintan la cara. El fútbol argentino tiene muchos chicos que la rompen toda y es un fútbol que no para de sacar jugadores y esa es la realidad. Muchos de esos jugadores con un año en el fútbol argentino se van a jugar afuera porque tiene un gran nivel y yo no se si eso pasa en todos los países”, detalló.

En tal sentido remarcó que el año pasado estaban jugando en nuestro fútbol dos campeones del mundo que se adaptaron muy rápido en Europa. “Enzo Fernández y Julián Álvarez fueron a Europa y rindieron. Enzo la rompe en el Benfica y de Julián decían que no iba a tener minutos en el Manchester City y cada vez que entra marca la diferencia o hace goles. Y juega en uno de los mejores equipos del mundo. Entonces a veces está demasiado juzgado el fútbol argentino y sigue sacando jugadores que dan que hablar a nivel mundial”, sostuvo el jugador de Paraná que va por un gran año en el Taladro.

PATRONATO. Como paranaense, la realidad de Patronato no le es indistinta al jugador de Banfield. Está al tanto de lo que sucede con el Rojinegro que este año jugará tres torneos: la Primera Nacional, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Además hoy comparte plantel con el arquero Facundo Altamirano, ídolo y héroe de la primera estrella del equipo de Paraná.

El mediocampista lamentó la pérdida de la categoría, pero al mismo tiempo destacó el título en la Copa.

“Los promedios no sirven para nada, pero no depende de lo que yo piense. Fue hermoso haber ganado la Copa Argentina. Ahora yo estoy con Facu (Altamirano) y hablábamos seguido con Facu. Somos amigos. Una lástima que haya descendido para la ciudad y para el club, pero algo muy... muy lindo haber ganado la Copa”, reflexionó el mediocampista que debutó en Atlanta el 21 de julio de 2018, en la victoria de local ante el DC United.