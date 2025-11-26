Uno Entre Rios | Ovación | Enzo Pérez

Enzo Pérez y otros históricos se irían de River

Enzo Pérez no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y no continuaría en el club en 2026, al igual que Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez.

26 de noviembre 2025 · 17:55hs
Enzo Pérez se iría de River. El capitán no forma parte de los planes de Marcelo Gallardo para 2026 y, salvo un volantazo de último momento, dejará el club junto a otras tres glorias de Madrid que también finalizan contrato: Ignacio Fernández, Milton Casco y Gonzalo Martínez.

Aunque era el único de los seis futbolistas que terminan su vínculo en diciembre con la potestad para decidir su continuidad, a la espera de la reunión cara a cara con el Muñeco del jueves en la vuelta a los entrenamientos, la información que surge desde Núñez es que el volante no seguirá vistiendo los colores del Millonario.

A sus 39 años, Enzo Pérez, ídolo de River y máximo referente del plantel actual, dará un paso al costado tras un año para el olvido de un equipo en el que fue perdiendo minutos, más allá de sus últimas dos titularidades frente a Vélez y Racing en el Clausura.

Más allá del afecto personal y el valor que Gallardo siempre le otorgó al mendocino, a quien llamó en enero para que vuelva a Núñez tras su paso por Estudiantes, la postura del entrenador luego de un "pésimo trimestre" es hacer una renovación profunda del plantel. Entre ellos, héroes de Madrid como Enzo, Nacho Fernández, el mariagrandense Casco y el Pity.

Entonces, los únicos de la vieja guardia campeona contra Boca en la Copa Libertadores 2018 que continuarán son: Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero.

Con este panorama, queda prácticamente confirmado que River no le renovará a ninguno de los jugadores con vencimiento de contrato en diciembre, incluidos Federico Gattoni y Miguel Borja. Además, a esa lista pueden sumarse protagonistas por los que la dirigencia escuchará ofertas: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli y Facundo Colidio.

Qué había dicho Enzo Pérez sobre su futuro en River

Luego de la derrota con Racing, Enzo Pérez negó tener una decisión tomada respecto a su futuro: "Todavía no, como lo dije la vez contra Vélez. Lo que menos me importa es eso. Masticar esta bronca y después se analizará bien. No sé, pasan muchas situaciones, muchas cosas. Lo que menos pienso es eso. Trato de enfocarme en donde me tengo que enfocar y nada más, trato de dar siempre lo mejor, y si me toca estar afuera apoyar como lo he hecho toda mi carrera, no solamente acá en River".

