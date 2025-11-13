Uno Entre Rios | La Provincia | Club de Leones

El Club de Leones Paraná Parque Urquiza transforma tapitas en obras solidarias

El Club de Leones Paraná Parque Urquiza lleva adelante una emotiva campaña de recolección de tapitas y latitas para cuidar el ambiente e invita a colaborar

13 de noviembre 2025 · 15:54hs
El Club de Leones Paraná Parque Urquiza recibió de la empresa Quanta un banco de tapitas recicladas

Vanesa Erbes/ UNO

El Club de Leones Paraná Parque Urquiza recibió de la empresa Quanta un banco de tapitas recicladas, y ahora juntan más para conseguir una mesa

La solidaridad se construye con pequeños gestos que, unidos, logran grandes transformaciones. Así lo demuestra el Club de Leones Paraná Parque Urquiza, que lleva adelante una emotiva campaña de recolección de tapitas y latitas con un fin doblemente valioso: cuidar el ambiente y mejorar los espacios de la ciudad.

La iniciativa nació hace aproximadamente dos años, cuando una de las integrantes del club, Yamila, propuso juntar tapitas plásticas para entregarlas a la fábrica Quanta, que se dedica a fabricar mobiliario urbano con material reciclado. Con la colaboración de vecinos, instituciones y comercios, lograron reunir más de 1.000 kilos de tapitas, cantidad suficiente para fabricar un banco ecológico, que hoy está situado en la playa de estacionamiento que el Club de Leones administra en calle Perú 150, en la capital entrerriana.

tapitas.jpg

“La idea surgió de Yamila, que tuvo la iniciativa de juntar tapitas para que nos hagan un banco. Se juntaron como mil kilos y la fábrica nos hizo el banco, que ya está instalado en la playa”, contó Raquel Marcoantonio, integrante del Club de Leones.

"Vamos por la mesa"

El proyecto no termina ahí. El club ya tiene nuevos objetivos: ahora van por una mesa a juego con el banco, también fabricada por Quanta con el mismo material reciclado. “Tenemos cantidad de tapitas juntadas. En Quanta nos nos hacen los muebles de manera gratuita y queremos agradecerles por su enorme gesto solidario”, expresó Marcoantonio.

La campaña incluye también la recolección de latitas de aluminio, tanto de cerveza como de gaseosas. “Juntamos tapitas y también latitas. Queremos agradecer especialmente a todas las personas que colaboran, porque todo suma. Las pueden dejar en la playa o acercárselas a cualquier integrante del club”, explicó.

Banco Club de Leones

El gran compromiso social del Club de Leones

El Club de Leones Paraná Parque Urquiza está integrado por unos 20 a 25 miembros activos, que dedican su tiempo a distintas acciones comunitarias a lo largo del año. En esta semana, además, los Leones se suman a las actividades por el Día Mundial de la Diabetes, ofreciendo controles gratuitos y charlas de concientización en el Centro de Salud de calle Zanni, donde medirán glucemia y brindarán información preventiva.

“Todos los años hacemos este trabajo. A veces lo hicimos en el club, otras veces en plazas, y este año será en ese centro de salud. Es un servicio para la comunidad, porque a veces con un simple pinchazo podés saber si sos diabético o no. Es muy importante para la salud”, destacó Raquel.

Raquel Marcoantonio
Raquel Marcoantonio es integrante del Club de Leones Paraná Parque Urquiza, que impulsa la campaña para juntar tapitas

Raquel Marcoantonio es integrante del Club de Leones Paraná Parque Urquiza, que impulsa la campaña para juntar tapitas

Espíritu solidario

Con espíritu leonino, el grupo combina solidaridad, compromiso y alegría. “El banco ya está hermoso, lo estamos usando, y ahora esperamos poder tener la mesa para completar ese rincón que hicimos entre todos”, concluyó.

Mientras tanto, siguen recibiendo tapitas, latitas y gestos solidarios que confirman que el reciclado también puede ser una forma de amor al prójimo y al planeta.

Quien quiera colaborar con tapitas o latas, puede acercarlas al estacionamiento de calle Perú 150.

