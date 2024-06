Enzo Fernández no disputará los Juegos Olímpicos de París

El mediocampista Enzo Fernández finalmente no será parte de la Selección Argentina ya que pese a su deseo, el Chelsea decidió no autorizarlo.

Enzo Fernández se prepara para jugar la Copa América, pero no estará en los Juegos Olímpicos.

El mediocampista Enzo Fernández finalmente no será parte de la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que pese a su deseo de dar el presente, el Chelsea de Inglaterra decidió no autorizarlo.