Destacada actuación de una entrerriana en la histórica Carrera Maya

El ambiente multitudinario y la energía del público le dejaron una experiencia inolvidable. “Es una fiesta del deporte que te deja con ganas de volver”, dijo en una charla exclusiva con UNO. Correr en Buenos Aires, dice Luz, también es enfrentarse a uno mismo. Hoy, ya piensa en nuevos objetivos y busca seguir creciendo en las distancias cortas.

Luz Ramirez entrerriana fiestas mayas 2.jpg La entrerriana Luz Ramírez fue parte de los 10K más emblemáticos del país en la Carrera Maya y finalizó 80 en la General de la rama femenina.

—¿Qué sensaciones te dejó participar en la Carrera Maya, una de las más emblemáticas del país?

—Me dejó las mejores sensaciones. Fue la primera vez que pude estar en esta carrera y te deja con ganas de volver a hacerlo.

—¿Cómo fue tu preparación para esta competencia y qué desafíos enfrentaste durante la carrera?

—Fue el objetivo principal desde principio de año. Como cualquier humano, uno planea y después pasa la vida (situaciones ajenas a deporte) que hay que combinar y lograr mantenerse concentrado en entrenar lo físico sin descuidar lo mental. Durante la carrera el primer kilómetro fue el más complejo porque lo lindo que es lo masivo de la carrera también juega un poco en contra cuando buscas tiempo, pero nada que no se pueda acomodar luego.

—¿Qué significa para vos haber finalizado en el puesto 80 entre tantas corredoras?

—Es un logro súper importante porque vengo queriendo recuperar la forma poscirugía de tobillo que tomó una recuperación bastante larga pero que gracias a Dios y todos los profesionales corro como si no hubiera pasado, así que estar bajo un arco ya es un montón y terminar bien mas aún. Las sensaciones son muy buenas así que da confianza para buscar más.

—¿Cómo viviste el ambiente y la energía del evento, especialmente con la presencia de miles de corredores y el público?

—Es muy loco porque el momento previo prácticamente pasan cosas que no vi. Después las ves por videos pero en vivo no te percatas por estar tan metido en lo que vas a hacer, el post carrera se disfruta más porque ya tenés mas tiempo y relajas. Durante la carrera la cantidad de corredores es muy motivante porque es un empuje extra.

—¿Qué te motivó a inscribirte en esta edición de la Carrera Maya?

—Hacer una buena marca en un circuito certificado, llano y muy distinto a lo que uno está acostumbrado.

Destacada actuación de una entrerriana en la histórica Carrera Maya

Luz Ramirez entrerriana fiestas mayas 1.jpg Destacada actuación de una entrerriana en la histórica Carrera Maya. (Calza verde y brazos en alto para Luz Ramírez)

—¿Tenés algún objetivo específico para futuras competencias después de esta experiencia?

— El objetivo es lograr mejorar todo lo que se pueda en distancias cortas.

—¿Cómo influye tu ciudad natal en tu desarrollo como atleta?

—Yo soy nacida en Chajarí, pero por elección y adopción deportiva me aferro a Concordia. Mis inicios en la pista fueron ahí y me enorgullece representar a la ciudad donde tenga oportunidad, es una ciudad con amplia oferta deportiva, y desde Secretaria de Deportes siempre están dispuestos a brindar acompañamiento.

—¿Qué mensaje le darías a otros corredores entrerrianos que sueñan con participar en eventos de esta magnitud?

—Yo empecé a correr de grande, no tuve posibilidades de juvenil a acceder a deportes, pero desde que arranque a correr tengo sueños bastantes grandes. Creo que todos tenemos oportunidad de participar en este tipo de eventos, solo hay que ser constante y trabajar a diario por lo que queremos. Puede salir mejor o peor pero lo importante es intentar y repetir hasta que salga. Correr en Buenos Aires es exponerse a otros factores. Me parece la actividad más noble de realizar ya que no necesitas mas que organizar tu tiempo si queres hacerlo porque un par de zapas te acompañan a cualquier parte. A quien nunca corrió lo invito a probar la actividad que no va a querer dejar y quién está atravesando momentos duros que parece que nada sale que resista, tenga paciencia y confíe. Muchísimas gracias a todos los profesionales con los que trabajo y la gente que de alguna u otra forma te hace el aguante para poder seguir, ser amateur es muy cuesta arriba pero la satisfacción es enorme.

Conocemos a la Carrera Maya

La Carrera Maya, popularmente conocida como “Fiestas Mayas”, es una de las competencias más tradicionales del atletismo argentino. Se realiza anualmente el 25 de mayo en conmemoración de la Revolución de Mayo. La primera edición se llevó a cabo en 1972, y desde entonces ha crecido en popularidad y participación.

La carrera se desarrolla en los Bosques de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con largada y llegada en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Monroe. Ofrece dos distancias: 10 km competitivos y 3 km participativos. En la edición de 2025, más de 12.000 corredores se dieron cita para celebrar esta fiesta deportiva.