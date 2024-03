En Peñarol se enciende la Maquinita

Será el estreno de Maquinita en la temporada 2024, la cual afrontará con el objetivo de disputar una pelea por un cinturón. Para esto será fundamental comenzar su año con el pie derecho.

A los 33 años, el representante de barrio Belgrano de Paraná llega a este compromiso con un palmarés de 21 peleas ganadas (siete de ellas por nocaut) y cinco perdidas (tres antes del límite). En el pesaje oficial marcó en la balanza 58,300 kilogramos. Su última presentación fue el 13 de octubre de 2023, cuando se impuso por nocaut técnico en el tercer round sobre el chaqueño Lucas Gallo en el Club San Agustín.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcos Martinez (@marcos_maquinita_martinez)

Enfrente tendrá un probador del boxeo que viajó durante más de 24 horas para cumplir con su compromiso. El Indio Huanque estuvo más de un día arriba del colectivo que lo trajo desde Neuquén hasta Paraná. El pugilista tiene 29 años y un récord de tres victorias, 15 derrotas (dos por la vía rápida) y cuatro empates. En la báscula, al igual que Martínez, registró 58,300. Su última pelea fue el 8 de diciembre de 2023, en la localidad bonaerense de Tres Arroyos, donde perdió por puntos ante el local Jesús Burgos.

“Sé que es un rival que va a dejar todo de principio a fin, por lo que no tengo dudas que va a ser una gran pelea. Estoy acostumbrado a pelear con adversarios más altos que yo. He visto sus videos y no es de salir a boxear, sino que le gusta prenderse al tome y traiga. En base a lo que vi tengo un plan de pelea. Así que estoy listo para dar lo mejor de mí porque si tengo que boxear voy a boxear, pero también estoy preparado para cruzarme si es necesario. Soy un boxeador que me brindo para el espectáculo y quiero que la gente se vaya conforme. Por eso invito a las personas de Paraná a que vengan al Club Peñarol, donde habrá un gran espectáculo”, le dijo Maquinita a UNO tras el pesaje.

La antesala

Previo al duelo de Martínez con Huanque habrá siete peleas de índole amateur entre peleadores de Paraná y otras localidades. Maximiliano Alegre (del gimnasio de Justo Nocaut Martínez) se enfrentará con Alexis Franchineli (del gimnasio de Peñarol) en la categoría juvenil hasta 60 kilos; Javier Siebenlist (del gimnasio Justo Nocaut Martínez) combatirá con Marcos Jaime (del gimnasio El Traidor Box) en la división juvenil hasta 49 kilos; Jeremías Villagra (del gimnasio Justo Nocaut Martínez) se medirá con Ramón González (del gimnasio Paraná Boxing) en el peso juvenil hasta 75 kilos; Jorgelina Cantero (de Crespo) ante Alejandra Leiva (de Villaguay) en la divisional hasta 51 kilos; Maximiliano Saavedra (del gimnasio Paraná Boxing) contra Julio Jaime (de Nogoyá) en categoría hasta 75 kilos; Elías Jaime (del gimnasio El Traidor Box) frente a Tiziano Hermosilla (de Gualeguaychú) en la división juvenil hasta 60 kilos; y Néstor Segura (de Nogoyá) peleará contra Damián González (de Santa Fe) en la categoría hasta 60 kilos.