En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió a cuartos

Racing Club se impuso por 3 a 1 con goles de Adrián Emmanuel Martínez, Adrián Emmanuel Martínez y Franco Pardo. Ahora va con Vélez.

19 de agosto 2025 · 23:32hs
Racing ganó con dos goles de Maravilla y otro de Pardo.

Racing ganó con dos goles de Maravilla y otro de Pardo.

Racing Club venció 3-1 a Peñarol de Uruguay en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda con el desafío de remontar la derrota sufrida por 1-0 en Montevideo y avanzar de ronda en la Copa Libertadores 2025. El ganador se medirá en los cuartos de final a Vélez, que le ganó 2-0 a Fortaleza.

Lo que dejó el triunfo de Racing en Avellaneda

La Academia entendió cuál era la manera de afrontar los primeros minutos de una serie caliente; su rival no. El elenco de Avellaneda agarró del cuello a los uruguayos, los zamarreó en su campo, no los dejó cruzar la mitad de cancha y, luego de un remate desviado de Agustín Almendra, a la segunda oportunidad no perdonó. Un cabezazo de Marcos Rojo de pique al suelo a la salida de un balón detenido derivó en que la pelota se planche en el césped por la cantidad de agua acumulada en el área chica y, en el lugar indicado, apareció Adrián Maravilla Martínez a los seis minutos para empujar el balón a la red. A partir de ahí, serie igualada en el global.

Vélez ganó y avanzó a cuartos.

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing y Peñarol vienen de igualar en Montevideo 1 a 0 para el local. 

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Esta acción hizo despertar al Carbonero de que estaba jugando un encuentro decisivo de eliminación directa, y la respuesta fue inmediata. A los 11′, Maximiliano Silvera se fabricó el espacio para sacar un derechazo cruzado desviado por Arias en una excelente tapada del arquero. Tres minutos más tarde, ya no hubo a quien rezarle. Nahuel Herrera apareció con mucha soledad para encajar un testazo a la salida de un córner derecho (1-1).

La pelota parada fue el arma principal para aprovechar una cancha afectada por las fuertes lluvias caídas a lo largo de todo el martes en Buenos Aires, y la moneda volvió a caer del lado argentino en esa materia, al menos por unos segundos. Rojo ganó de cabeza en el área ajena para vencer a Cortés, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR por una clara falta del defensor contra un rival a los 34 minutos.

En el inicio del complemento Racing presionó en el campo rival y buscó por arriba. En esos intentos Adrián Balboa se lo perdió de cabeza al lado del arco.

Las fricciones siguieron y el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, hizo un cambio en el que dejó claro su intención de cerrar el partido: a los 60 minutos sacó al mejor futbolista de su equipo, Davis Terans, quien fue reemplazado por el lateral Pedro Milans.

En el tramo final, Racing buscó el segundo tanto para forzar los penales. Mientras que los uruguayos se replegaron y buscaron salir de contra aprovechando los espacios que dejó en el fondo el equipo dirigido por Gustavo Costas.

A los 79 minutos un error en la salida del Carbonero fue aprovechado por la Academia. Duván Vergara remató y el arquero Brayan Cortés desvió. La pelota quedó boyando y Emanuel Gularte empujó a Maravilla Martínez. El juez cobró penal y el propio delantero lo capitalizó.

En el tercer minuto de tiempo adicionado llegó el agónico gol que le está dando la clasificación a Racing: tras un centro perfecto de Gastón Martirena, Franco Pardo sorprendió y cabeceó solo para firmar el 3-1.

Racing necesitaba imponerse por al menos dos goles de diferencia para seguir en competencia, ya que la derrota en el estadio Campeón del Siglo obligaba a revertir el resultado global. Un triunfo por un tanto llevaría la definición a los penales.

